La UGR participa en la reunión de lanzamiento del proyecto Erasmus+ Math4U

En la Universidad Técnica de Ostrava (VSB) de la República Checa

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:56

El encuentro transnacional de lanzamiento del proyecto Math4U Supports Teachers and Students, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea (acción clave dos) ha ... tenido lugar el 27 de noviembre de 2025 en la Universidad Técnica de Ostrava (VSB), de la República Checa . Este proyecto da continuidad a Math Exercises for You 1, 2 y 3, implementados entre 2016 y 2025, cuyos resultados son la versión actual del portal math4u.vsb.cz con todas sus aplicaciones y componentes. Esta plataforma, cuyo objetivo es ayudar en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para secundaria y bachillerato, incluye un total de seis mil problemas de matemáticas, 150 juegos prácticos, 200 ejemplos de encontrar errores, 300 juegos de entrenamiento y 50 hojas de trabajo para problemas reales. Todo el contenido está disponible en cinco idiomas: checo, eslovaco, inglés, español y polaco, facilitando un punto de encuentro entre la comunidad de profesores y estudiantes de matemáticas de diferentes países.

