La UGR participa en la reunión de lanzamiento del proyecto Erasmus+ Math4U

El encuentro transnacional de lanzamiento del proyecto Math4U Supports Teachers and Students, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea (acción clave dos) ha ... tenido lugar el 27 de noviembre de 2025 en la Universidad Técnica de Ostrava (VSB), de la República Checa . Este proyecto da continuidad a Math Exercises for You 1, 2 y 3, implementados entre 2016 y 2025, cuyos resultados son la versión actual del portal math4u.vsb.cz con todas sus aplicaciones y componentes. Esta plataforma, cuyo objetivo es ayudar en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para secundaria y bachillerato, incluye un total de seis mil problemas de matemáticas, 150 juegos prácticos, 200 ejemplos de encontrar errores, 300 juegos de entrenamiento y 50 hojas de trabajo para problemas reales. Todo el contenido está disponible en cinco idiomas: checo, eslovaco, inglés, español y polaco, facilitando un punto de encuentro entre la comunidad de profesores y estudiantes de matemáticas de diferentes países.

El nuevo proyecto Math4U Supports Teachers and Students, que se desarrollará del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2028, tiene como objetivo seguir desarrollando el portal math4u.vsb.cz, en particular ampliando las aplicaciones TrainingGames4U, AppliedMath4U y Math4Teacher. Otro objetivo importante es preparar guías para docentes que ayuden a utilizar el portal.

A la reunión transnacional de apertura del proyecto Math4U Supports Teachers and Students asistió personal del Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de la Universidad Técnica de Ostrava (VSB), que coordina el proyecto, así como personal de las organizaciones asociadas implicadas en el mismo, concretamente miembros de la Universidad de Granada, Grammar School Hladnov, Grammar School Ostrava-Hrabůvka y Grammar School of Viliam Pauliny-Tóth.

Por la Universidad de Granada participan María Burgos Navarro y Jesús Montejo Gámez (Departamento de Didáctica de la Matemática), y Pedro A. García Sánchez (Departamento de Álgebra).

Math4U es una de las 21 asociaciones de cooperación financiadas en el marco del programa Erasmus+ en las que participa actualmente la Universidad de Granada. Coordinado por la Universidad Técnica de Ostrava (República Checa), el proyecto cuenta con un presupuesto total de 400 000 € y una duración de 36 meses.