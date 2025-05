La UGR participa en un proyecto europeo para la detección precoz del cáncer hereditario

Ideal Viernes, 16 de mayo 2025, 11:36 Comenta Compartir

El proyecto europeo PREDI-LYNCH (Validated non-invasive liquid biopsy tests for cancer PREDIction in LYNCH Syndrome), en el que participa la Universidad de Granada, ha comenzado su andadura. Se trata de una ambiciosa iniciativa de investigación coordinada por la doctora Mev Dominguez Valentin, del Oslo University Hospital (OUH), a la que se une la UGR a través de su Unidad Científica de Excelencia FiloLab-UGR. El proyecto está financiado por el programa Horizon Europe Mission on Cancer con un presupuesto de 13,6 millones de euros y reúne a 28 entidades de 16 países europeos que trabajarán durante los próximos seis años en el desarrollo de métodos innovadores, no invasivos y basados en biopsia líquida, para la detección precoz de los tres tipos de cáncer más frecuentes en personas portadoras del síndrome de Lynch: colorrectal, endometrial y urotelial.

A pesar de que esta condición afecta a 1 de cada 440 personas de ascendencia europea, la mayoría de ellas desconoce su riesgo. Además, las actuales estrategias de seguimiento son en muchos casos invasivas, poco eficaces o inexistentes. Esta iniciativa pretende superar esas limitaciones mediante nuevas tecnologías diagnósticas, el uso de inteligencia artificial y una evaluación cuidadosa de sus implicaciones sociales, éticas y económicas.

La aportación de FiloLab-UGR se enmarca en la gestión de los aspectos éticos y legales. El equipo granadino, integrado por los investigadores Alberto Molina-Pérez y David Rodríguez-Arias, se encargará de coordinar el Comité Ético Asesor Independiente (IEAB, por sus siglas en inglés), cuya función será supervisar el desarrollo del proyecto desde una perspectiva ética y normativa. Para los investigadores, explican, «participar en PREDI-LYNCH supone una oportunidad única de contribuir a una investigación puntera en beneficio de las personas con síndrome de Lynch, asegurando que las innovaciones diagnósticas se desarrollen con pleno respeto a los principios éticos y a los valores sociales.

Este comité, formado por expertas y expertos en ética biomédica, derecho, inteligencia artificial, y representantes de pacientes, se encargará de supervisar el desarrollo del proyecto desde una perspectiva ética y normativa. Sus funciones incluirán la revisión de aspectos como el cribado temprano, la gestión de muestras biológicas, los hallazgos incidentales, la protección de datos personales, y la integración de la perspectiva de género. Los informes emitidos periódicamente por este comité contribuirán a garantizar el respeto de los derechos de las personas participantes y la calidad ética del conjunto del proyecto.

La participación en PREDI-LYNCH consolida la trayectoria de la Universidad de Granada en proyectos europeos de investigación ética en biomedicina. En la actualidad, el grupo forma parte de dos consorcios financiados por la Unión Europea como PROTECT-CHILD, centrado en la creación de una plataforma segura y ética para el uso de datos clínicos y genómicos de menores trasplantados, con el objetivo de personalizar sus tratamientos y mejorar su calidad de vida, y TTV-GUIDE, que estudia el uso del virus Torque Teno como biomarcador para ajustar de forma personalizada la inmunosupresión en pacientes trasplantados de riñón, minimizando riesgos de infección y rechazo.