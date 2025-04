La UGR impulsa la innovación educativa con el curso internacional 'Cards and Dice in the Library' Se ha desarrollado en el marco de un Programa Intensivo Combinado Erasmus+ con la participación de UGR, International Hellenic University, de Grecia, y Vilnius University, de Lituania

La Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada ha acogido, entre el 11 de marzo y el 4 de abril, el curso Cards and Dice in the Library (Dados y cartas en la biblioteca), desarrollado en el marco de un Programa Intensivo Combinado Erasmus+ (Blended Intensive Programme, BIP). Esta iniciativa europea, coordinada por la Universidad de Granada, ha contado con la colaboración de la International Hellenic University (Grecia) y la Vilnius University (Lituania), socios del proyecto.

Con un enfoque innovador, el curso ha tenido como objetivo introducir al estudiantado en el aprendizaje basado en juegos, proporcionándoles herramientas prácticas para el diseño colaborativo de juegos de mesa con aplicaciones pedagógicas. Estos materiales podrán ser utilizados en programas de formación de usuarios en unidades de información, así como en la enseñanza de contenidos de documentación en el ámbito universitario.

El proyecto ha sido liderado por el profesor José M. Morales del Castillo, del Grado en Información y Documentación de la Universidad de Granada, y ha contado con el respaldo académico de los profesores Margarita Hatzilla y Manolis Garofallou (International Hellenic University), y Arunas Gudinavicius (Vilnius University).

Un total de 18 estudiantes de las tres universidades organizadoras han participado activamente en esta experiencia internacional, que ha combinado formación virtual y presencial para fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y el intercambio intercultural en un entorno educativo dinámico y colaborativo.

El curso Cards and Dice in the Library refuerza el compromiso de la Universidad de Granada con la internacionalización, la innovación docente y el desarrollo de metodologías activas aplicadas a la educación superior.

