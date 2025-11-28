Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UGR y la Diputación reconocen el conocimiento con impacto territorial en los II Premios Impronta Granada 2025

Estos galardones buscan fortalecer la relación entre la universidad y su entorno, promoviendo propuestas que respondan a retos locales en ámbitos como la sostenibilidad, el patrimonio, la salud, la innovación social o la economía

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:45

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada ha aprobado hoy la concesión de los Premios Impronta Granada, que alcanza su segunda edición. Esta ... iniciativa conjunta de la UGR y de la Diputación de Granada reconoce los proyectos derivados de trabajos académicos y proyectos de investigación que contribuyen de manera directa al desarrollo territorial de la provincia. Estos galardones, integrados en el programa Impronta Granada, buscan fortalecer la relación entre la universidad y su entorno, promoviendo propuestas que respondan a retos locales en ámbitos como la sostenibilidad, el patrimonio, la salud, la innovación social o la economía.

