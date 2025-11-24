Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UGR desarrollará un proyecto pionero con neuroprótesis del habla basadas en IA explicable

Aplicará tecnologías de frontera para devolver la comunicación a personas con pérdida del habla mediante interfaces cerebro-computadora y algoritmos avanzados de inteligencia artificial

Ideal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

La Universidad de Granada ha obtenido financiación en la convocatoria nacional Proyectos de Investigación en el Ámbito de la Inteligencia Artificial 2025 para desarrollar NeurSpeechXAI, ... un proyecto que busca crear neuroprótesis del habla capaces de descifrar la intención comunicativa de una persona a partir de su actividad cerebral. La iniciativa, dirigida por José Andrés González, investigador del Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías de Informática y Telecomunicación, ha recibido 478.900 euros, situándose entre las 69 propuestas financiadas de un total de 840 solicitudes y siendo una de las tres únicas concedidas a la UGR.

