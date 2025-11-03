Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La UGR celebra la Semana de la Ciencia con 400 investigadores y más de 5.000 estudiantes de 5 a 18 años

La edición de este año tiene lugar del 4 al 11 de noviembre en ocho centros que acogerán más de 413 actividades y 156 itinerarios científicos

Ideal

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:13

Comenta

La Universidad de Granada celebra del 4 al 11 de noviembre una nueva edición de la Semana de la Ciencia, una cita consolidada en el ... calendario de divulgación científica andaluz que tiene como objetivo acercar la investigación universitaria a los centros educativos, fomentar las vocaciones científicas entre los más jóvenes y descubrir de primera mano cómo funciona los procesos de investigación científica. A lo largo de la semana se desarrollarán 413 actividades, con la implicación de 408 investigadoras e investigadores y la organización de 156 itinerarios científicos, que ofrecerán a los visitantes una amplia muestra del trabajo científico en todos los ámbitos que se realiza en la Universidad de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  2. 2

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  5. 5 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  6. 6 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  7. 7

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  8. 8 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana
  9. 9

    Un hotel para el alma
  10. 10

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR celebra la Semana de la Ciencia con 400 investigadores y más de 5.000 estudiantes de 5 a 18 años

La UGR celebra la Semana de la Ciencia con 400 investigadores y más de 5.000 estudiantes de 5 a 18 años