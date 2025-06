La UGR busca voluntarios y ofrece «pensión completa» para investigar un yacimiento

Ideal Miércoles, 25 de junio 2025, 10:47 Comenta Compartir

El grupo de investigación ISTMO (Identidades, Sociedades, Territorio en el Mediterráneo Occidental, siglos VI-XVI) de la UGR ofrece a estudiantes de Arqueología e Historia seis plazas a pensión completa (desayuno, almuerzo, cena y pernoctación) para participar en las tareas de excavación y laboratorio de una intervención que se lleva a cabo en la localidad granadina de Tózar. Dichas plazas son para trabajos que se realizarán del 7 al 18 de julio.

También se ofertan otras plazas (limitadas a los números de coches disponibles) para estudiantes y voluntarios que deseen ser parte de las labores de excavación, desde el miércoles 2 hasta el viernes 18 de julio. En este caso se proporcionará el transporte desde Granada (ida y vuelta) y la comida de mediodía en un restaurante de Tózar.

Este grupo de investigación lleva varios años desarrollando el proyecto arqueológico en el yacimiento medieval de Tózar (Granada), dirigido por el investigador de la UGR Luca Mattei. Se trata de una de las pocas intervenciones sobre un asentamiento rural del sur de la península ibérica, donde se ha comprobado la presencia de una comunidad cristiana entre los siglos X y XII, en plena época andalusí.

El estudio de los restos arqueológicos del poblado y del cementerio donde se han documentado rituales cristianos revelan, a través de su cultura material, la identidad y la agencia de estos grupos locales, además de expresar su credo religioso y permitir comprender sus redes comerciales, patrones de consumo y actividades productivas.

Enmarcada en el proyecto ministerial 'Dimmies, cristianos en el sur de al-Ándalus: análisis arqueológico sobre su identidad y agencia campesina' (DICRAN), Ref. PID2022-142554NA-I00, y financiada por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER (Unión Europea), esta es una investigación prometedora que permite analizar cuestiones sobre los procesos de islamización social, sus esferas de influencia y la resiliencia de las comunidades campesinas cristianas durante al-Ándalus.

Dentro de las reflexiones y debates en el seno del proyecto ERC-SyG MEDGREENREV «Re-thinking the Green Revolution in the Medieval Western Mediterranean (6th-16th centuries)» (Grant Ref. 101071726), liderado por Guillermo García-Contreras Ruiz, se realizarán también otro tipo de análisis bioarqueológicos (carpológico, antracológico, polínico y geoarqueológico, entre otros) que ayudarán a responder sobre la relación que esta comunidad tenía con sus espacios productivos y con su entorno ecológico.

Para inscribirse en las plazas hay que enviar el CV a lucamattei@ugr.es