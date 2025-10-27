La Universidad de Granada busca voluntarios para un estudio nutricional con un premio de 200 euros

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UGR busca voluntarios de entre 18 y 30 años para un estudio nutricional con un premio de 200 euros.

Los participantes deberán acudir al hospital, que colabora en la investigación, para algunas pruebas

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:53

El llamamiento es atractivo. Voluntarios para una investigación con un premio de doscientos euros. Es lo que se puede conseguir si se participa en el estudio Baton con «asesoramiento nutricional exhaustivo entre 12-16 semanas». Los investigadores hacen, de nuevo, un llamamiento para reunir más voluntarios.

El estudio Baton es un proyecto de investigación llevado a cabo por la Universidad de Granada (UGR) desde el Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud, en colaboración con los hospitales universitarios Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves. «Nuestro objetivo es investigar cómo responde el tejido adiposo pardo (TAP) a un periodo de restricción calórica controlada. El TAP es un tipo de grasa recientemente descubierto en adultos que se especializa en la producción de calor, y podría ser clave en la prevención y tratamiento de la obesidad y otras enfermedades», explican en la convocatoria los responsables de la investigación.

Qué deben hacer

Los participantes tendrán que acudir al hospital o centro de investigación en nueve ocasiones; someterse a una dieta personalizada durante 12-16 semanas de restricción calórica; así como someterse a un procedimiento de tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada (PET-CT) para la evaluación del TAP en dos ocasiones. Además, tendrán que pasar por un procedimiento quirúrgico para la obtención de biopsias de TAP en dos ocasiones. Y, en función del grupo asignado, recibir una dieta diseñada para mantener un peso estable durante 12-16 semanas, o recibir una dieta diseñada para reducir el peso corporal en un 8-10%.

Los voluntarios que al final participen tendrán un reconocimiento médico completo, conocimiento detallado sobre su composición corporal y gasto energético; compensación económica de 200 euros por el tiempo invertido y los gastos derivados de su participación en el estudio; y entre 12-16 semanas de dieta personalizada diseñada por dietistas-nutricionistas experimentados.

Requisitos

Pueden participar quienes tengan entre 18 y 30 años; un índice de masa corporal entre 27 y 40,0 kg/m2; no haya recibido un diagnóstico de una enfermedad crónica; no tenga miedo/aversión a las agujas;  y no tenga claustrofobia que impida someterse a un procedimiento de imagen médica (PET-CT). En el mail estudio.baton@ugr.es pueden consultar las dudas y obtener más información. 

