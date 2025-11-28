Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fachada del Supremo.

La UGR apela a la autonomía universitaria en el recurso formalizado ante el Supremo por los acuerdos con Israel

Así lo encontraba el TSJA que apuntaba también que contenía medidas que «vulneran los derechos fundamentales», extremo que también niega la institución académica granadina

Europa Press

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:17

Comenta

El recurso formalizado en casación por la Universidad de Granada (UGR) ante el Tribunal Supremo (TS) tras la sentencia de la Sala de lo Contencioso- ... Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulando la decisión de esta institución académica de suspender sus colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes apela a la autonomía universitaria como derecho fundamental que le faculta para adoptar un acuerdo que no considera «discriminatorio».

