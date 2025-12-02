La UGR adjudica la obra de los patios de Derecho que comenzará en enero

La rehabilitación de dos patios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR) tiene empresa, fecha de inicio y de finalización (al ... menos sobre el papel). Las obras está previsto que comiencen a primeros del mes de enero de 2026 y el plazo de ejecución son 18 meses, según la información facilitada por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la entidad académica.

Los vaivenes en las infraestructuras de la sede principal de Derecho han sido muchos en los últimos años (incendio incluido en la biblioteca en 2014 en el que el 70% de la biblioteca quedó destruida en seis horas) y este nuevo capítulo se inició en 2024 con nuevos problemas en los patios Padre Suárez y Eduardo Hinojosa. Hace meses que llevan los andamios puestos.

El día 1 de diciembre de 2025, el rector de la UGR, Pedro Mercado, firmó la adjudicación del contrato a la empresa Fortress Restauración de monumentos SL, por un importe de 1.705.401,19 euros, más el IVA del 21%, 2.063.535,44 euros. Salió a licitación por un importe con impuestos de algo más de dos millones de euros (2.094.959,84 euros).

El centro universitario cobijado en el antiguo Colegio de San Pablo ha sido un pozo sin fondo en los últimos años en requerimiento de financiación para mantenimiento y rehabilitación. Tras el informe emitido por el vicerrectorado de Infraestructuras y Sostenibilidad, con fecha 29 de abril de 2024, en el cual se reflejaban las patologías detectadas en las bóvedas, columnas y fachadas en el patio Padre Suárez, se puso en marcha la maquinaria. Primero llegaron los andamios de sujeción y después los trámites burocráticos. Hicieron algunos cálculos primarios del presupuesto necesario, pero la cantidad ha sido mucho mayor. Siempre se requiere más dinero.

Estabilización y rehabilitación

En los próximos meses, los operarios tendrán que intervenir en el patio Padre Suárez para la estabilización de crujías por desplome de fachadas y rotura de bóvedas decorativas; y zona de cubierta, fachadas, galería alta y peristilo. En el patio Eduardo Hinojosa está proyectada la rehabilitación de alfarjes por rotura, pudrición y flecha, con rotura parcial de bóvedas. A lo que se suma la zona de fachadas, galería alta, peristilo y patio.

Incluye, además, trabajos en el departamento de Eclesiástico /Aula 10. Consolidación de alfarje de dos órdenes, restitución de tabiquería por solución ligera y falsotecho. Así como acomodo de instalaciones y renovación de revestimientos en aula por morteros de cal. Vestíbulo previo y despachos 244, 245, así como la citada Aula 10 en planta baja. Lo que requerirá de acciones para la actividad en estos espacios.

En el proyecto de esta nueva acción en infraestructuras queda recogido que el objeto principal es garantizar «la estabilidad del inmueble, para hacer posible su correcta conservación y transmisión a las generaciones futuras».

Las lluvias y demás inclemencias meteorológicas han sido enemigas de este inmueble de la plaza de la Universidad, así como otros factores. El nuevo episodio para sujetar la Facultad de Derecho está próximo a poner nuevos palustres y acometidas en un edificio protegido.

Para lo que no hay fecha ni financiación es para la rehabilitación o actuaciones que finalmente se materialicen en la comisaría de la calle Duquesa, que compró la UGR en 2013 y se planteó para espacios para Derecho y Traducción. Después ha habido otras proyecciones. De momento, no hay nada definido.