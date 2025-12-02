Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andamios colocados en uno de los patios de Derecho. Pepe Marín

La UGR adjudica la obra de los patios de Derecho que comenzará en enero

El presupuesto es de dos millones de euros y el plazo de ejecución es de dieciocho meses

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:21

La rehabilitación de dos patios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR) tiene empresa, fecha de inicio y de finalización (al ... menos sobre el papel). Las obras está previsto que comiencen a primeros del mes de enero de 2026 y el plazo de ejecución son 18 meses, según la información facilitada por la Oficina de Gestión de la Comunicación de la entidad académica.

