Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estudiantes Erasmus en Granada. Ramón L. Pérez

La UGR adelanta la convocatoria de solicitud de las cinco mil plazas Erasmus para el curso 2026-2027

El director de movilidad de la Universidad justifica que es «para evitar el periodo navideño» y hay estudiantado que señala dificultades para presentar el certificado lingüístico

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

La Universidad de Granada (UGR) ha adelantado el plazo de solicitud de plazas de la  convocatoria Erasmus+ e Intercambio para el curso 2026-2027. Estará ... abierto hasta el día 2 de diciembre y se puso en marcha el 13 de noviembre. Todo para concurrir a las modalidades Erasmus+ e Intercambio que permiten realizar una estancia en universidades de Europa y del resto del mundo durante el próximo curso académico. Han salido unas cinco mil plazas, «cifras similares» a la convocatoria de 2025-2026, según traslada a este periódico Simón José Suárez Cuadros, director de Movilidad Internacional de la institución universitaria granadina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  5. 5 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  6. 6

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  7. 7 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  8. 8 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  9. 9

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  10. 10 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR adelanta la convocatoria de solicitud de las cinco mil plazas Erasmus para el curso 2026-2027

La UGR adelanta la convocatoria de solicitud de las cinco mil plazas Erasmus para el curso 2026-2027