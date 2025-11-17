La UGR adelanta la convocatoria de solicitud de las cinco mil plazas Erasmus para el curso 2026-2027

La Universidad de Granada (UGR) ha adelantado el plazo de solicitud de plazas de la convocatoria Erasmus+ e Intercambio para el curso 2026-2027. Estará ... abierto hasta el día 2 de diciembre y se puso en marcha el 13 de noviembre. Todo para concurrir a las modalidades Erasmus+ e Intercambio que permiten realizar una estancia en universidades de Europa y del resto del mundo durante el próximo curso académico. Han salido unas cinco mil plazas, «cifras similares» a la convocatoria de 2025-2026, según traslada a este periódico Simón José Suárez Cuadros, director de Movilidad Internacional de la institución universitaria granadina.

Para el presente curso 2025-2026 fue el día 12 de diciembre de 2024 cuando la UGR abrió el plazo de la convocatoria de plazas de movilidad internacional para estudiantes de grado. Y se mantuvo en Navidad. Sobre el adelanto de fechas este 2025, Suárez dice que una de las quejas de los estudiantes era que la convocatoria salía a final de diciembre y cogía el periodo de Navidad y les surgían dudas y no había nadie para contestar. El movimiento ha sido para «evitar el periodo navideño». La UGR cierra en esas semanas de vacaciones por Navidad.

Sobre las quejas por parte de algunos estudiantes por las dificultades para presentar el certificado lingüístico, señala que a final de este mes hay una convocatoria (externa) y que les han informado en las charlas informativas en los centros y redes –en estas semanas previas- de que este año la convocatoria la iban a adelantar. Añade en que insisten en que para el certificado lingüístico «no esperan a última hora». Así las cosas, apunta que quizás en el periodo de subsanación puedan aportar el certificado (eso deben analizarlo).

El plazo de alegaciones estará habilitado desde el 16 de diciembre hasta el 9 de enero de 2026. La primera adjudicación será el 19 de enero y después habrá varias más. Todos los detalles y cómo hacer para pedir una plaza se pueden consultar en el vicerrectorado de Internacionalización (vía online, incluida).

Como en otras ocasiones, Suárez apunta que no se cubrirán todas las plazas. En esa oferta hay algunos destinos nuevos y otros que se cierran. «Cada año varían destinos, dependiendo de si se han renovado convenios, de la seguridad de los países, en ese estamos trabajando durante meses», anotan desde la institución universitaria granadina.

La convocatoria, indica, por ejemplo, que en la modalidad Erasmus las plazas están en universidades de países miembros de la Unión Europea y terceros países asociados (Islandia, Liechtenstein, Noruega, Serbia, Turquía y Macedonia del Norte); universidades integrantes de la Alianza Universitaria Europea Arqus; y universidades suizas (en el marco del Swiss-European Mobility Programme). En el programa del plan propio los destinos son múltiples también.

La cuantía total máxima estimada para la movilidad de estudiantes de grado para el curso 2026-2027, dentro de los créditos «disponibles» en el marco de la presente convocatoria será de 15.160.000 euros. Desglosa las estimaciones de aportaciones del plan propio, Junta y Sepie. Las cuantías individuales pueden ir desde los 280 euros a los 700 euros mensuales, dependiendo del destino y otros factores.

La institución universitaria granadina es referente tanto en movilidad de estudiantes que envía a otras universidades de fuera de España (que es para lo que se pone en marcha esta convocatoria) como en recepción de jóvenes de decenas de países.