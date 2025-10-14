La UGR acoge el Congreso Internacional CALESA DIGITAL para impulsar la transformación judicial en Filipinas

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Universidad de Granada acoge el Congreso Internacional CALESA DIGITAL para impulsar la transformación judicial en Filipinas

Del 15 al 17 de octubre, la Facultad de Derecho

Ideal

Martes, 14 de octubre 2025, 11:01

Del 15 al 17 de octubre, la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada será sede del Congreso Internacional CALESA DIGITAL Congreso para la creación de un marco jurídico digital para el progreso social de Filipinas, una iniciativa promovida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y organizada por el Proyecto CALESA DIGITAL, que busca fortalecer la cooperación jurídica entre España y Filipinas en el contexto de la transformación digital.

El evento reunirá a más de 50 expertos internacionales en Derecho tecnológico, magistrados y personal del Ministerio de Justicia y autoridades, tanto de España como de Filipinas, implicadas en el Proyecto. El proyecto CALESA DIGITAL, financiado por la AECID y coordinado por José Manuel de Torres Perea, da continuidad a la iniciativa europea CALESA Erasmus+ (2020–2024). Su objetivo es reforzar el Estado de Derecho en Filipinas mediante propuestas legislativas, guías de buenas prácticas y el intercambio académico entre universidades de ambos países.

Tres ejes temáticos para tres días

El evento girará en torno a tres ejes temáticos, que vertebran el trabajo que viene desarrollando el Proyecto Calesa Digital.

El programa se articula en torno a tres grandes temas:

1.Digitalización de la Administración de Justicia. Coord. Dr. Fernando Esteban de la Rosa. 15 de octubre. Se abordarán los avances del sistema judicial filipino hacia una justicia digital, con ponencias sobre inteligencia artificial, identificación biométrica y transformación de procesos judiciales.

2.Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Justicia. Coord. Dr. Pablo Fernández-Carballo Calero. 16 de octubre. Se abordarán los retos éticos, jurídicos y técnicos del uso de IA en decisiones judiciales, servicios legales y resolución de conflictos.

3.Economía de datos sostenible. Coord. Dr. José Antonio Castillo Parrilla. 17 de octubre. Se analizará el impacto social y en derechos fundamentales del avance en el aprovechamiento económico de los datos, desde el enfoque del pilar social de la sostenibilidad.

