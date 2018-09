La UGR tutoriza a 299 alumnos que sólo han aprobado una asignatura en primero

La Universidad de Granada (UGR) da un paso más en la atención al estudiantado para que no sean expulsados de las aulas. El curso 2018-2019 pone en marcha el plan de atención al estudiante en riesgo de abandono (Aera). Es un programa pionero y tiene como objetivo que los universitarios que en primero tuvieran dificultades puedan continuar en la carrera.

Las normas de permanencia de la institución universitaria granadina establecen que el alumnado que en primero solo apruebe seis créditos (lo normal es que sea solo una asignatura) y en segundo no supere los 18 créditos (tres materias) no se le permite seguir en la Universidad. A la vez que establece estos requisitos obliga a que a este estudiantado se le ofrezca ayuda para que no ocurra esa situación extrema de tener que dejar los estudios. Se recogen las medidas en un plan que atención a para frenar el abandono por estas circunstancias.

El número de estudiantes que solo superaron seis créditos en primero en el curso 2017-2018 se elevó a 299. Ese alumnado tendrá en el año académico 2018-2019 ayuda para mejorar su rendimiento académico y no tener que abandonar su carrera. Los 299 alumnos representan el 2,5% del total. Las causas que han llevado a que este estudiantado haya aprobado nada más que una materia suelen ser muy variadas, incluida alguna enfermedad tanto de él como de algún familiar próximo. En estos casos se ofrecerá tanto apoyo psicopedagógico como psicológico.

El vicerrector de Estudiantes de la Universidad granadina, José Antonio Naranjo, explicó en el marco de las jornadas de recepción, que se les ofrecerá a este estudiantado atención personalizada. Se les va a tomar en consideración a cada uno viendo sus casos particulares (algunos continuarán en la misma carrera, otras habrán cambiado…) y también con acciones conjuntas. Habrá alumnos mentores para ellos, atención en el Gabinete Psicopedagógico, orientación académica… El objetivo es que este grupo de alumnos no sea expulsado de la Universidad granadina porque no cumpla los requisitos de rendimiento académico.

En el curso 2018-2019 por primera vez, también, serán compatibles las becas del plan propio de la Universidad granadina con las bonificaciones de la Junta de Andalucía así como con las del Ministerio en circunstancias específicas. Eso significa que un universitario de la UGR podrá beneficiarse de la bonificación de la Administración autonómica y si cumple una serie de requisitos, por ejemplo, acceder a la ayuda de comedor, alojamiento o las del resto del plan propio, ahora está abierto el plazo para la solicitud.

La Universidad granadina, según el vicerrector José Antonio Naranjo, destacó que las becas sociales están abiertas durante todo el año académico. En este apartado están aumentando las cuantías y atendiendo a aquellos universitarios que por circunstancias (enfermedad, acoso, mala situación económica, entre otras situaciones) requieran de un apoyo. Las ayudas sociales están cuantificadas en mil euros, pero en ocasiones se han incrementado.

En otra medida que está trabajando la institución universitaria, en becas, es en la posibilidad de apoyar con unos 2.500 euros a estudiantes con discapacidad motora superior al 75%.

El vicerrector de Estudiantes avanzó, por otra parte, por la tarde en el Consejo de Gobierno el número de alumnos matriculados, hasta el momento, en la UGR. «Tenemos 46.000 matriculados, faltan los de septiembre», anotó. Asimismo, argumentó que las cifras «son muy similares a las del curso anterior» en los estudios de grado. Especificó que en dos o tres años se ha estabilizado la cifra de matriculados que en años anteriores habían registrado un descenso destacado.