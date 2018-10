Tres másteres por el precio de tres cubatas Javier Tenedor posa con el documento que acredita su bonificación. / ÁNGEL RODRÍGUEZ Javier Tenedor cursó Historia y tres títulos de posgrado gracias a las becas | «Un máster en otra comunidad autónoma, sin la bonificación, no lo hubiera podido pagar», indica este estudiante jiennense de la UGR ANDREA G. PARRA GRANADA Jueves, 11 octubre 2018, 01:32

Los universitarios que van a cursar un máster en la Universidad de Granada (UGR) en el curso 2018-2019 hacen cuentas y, además, ya están metidos en faena para los trabajos y clases. «Miré en otras universidades de fuera de Andalucía para poder cursar alguno de esos estudios, pero no podía pagarlos».

La valoración la hace Javier Tenedor, un joven jiennense (es de Siles), que se ha matriculado en el máster universitario oficial en Tutela del Patrimonio Histórico-Artístico. El legado de Al-Ándalus. Está entusiasmado con las prácticas y la teoría que va a aprender así como todo lo que podrá aprender sobre la Alhambra.

Javier, que ahora disfruta de una beca en el Secretariado de Información, Participación y Asociacionismo Estudiantil de la Universidad granadina, ha cursado el grado de Historia y el título de doble máster de Formación de profesorado de ESO, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas más Historia: de Europa a América. Sociedades, Poderes, Culturas (Eurame).

En 2016 terminó sus estudios de grado. En el 2016-2017 y 2017-2018 (hasta febrero) ha hecho los estudios de posgrado. El primer año obtuvo la beca del Ministerio de Educación (matrícula, renta y residencia). El curso pasado se benefició de la bonificación de la Junta de Andalucía. Este año académico la volverá a tener, según relata.

Había recibido la carta de pago con el aviso de que debía pagar algo más de ochocientos euros de matrícula. Fue a la Escuela de Posgrado y le han dicho que sí tiene derecho a bonificación. Tendrá que abonar al final unos ocho euros. En total, la matrícula de los tres másteres le ha supuesto un desembolso de 16 euros, equivalente al de tres cubatas... 'low cost'.

«La ayuda de los ochocientos euros es muy importante para mí. Sin la 'rebaja' de la Junta quizás no hubiera podido hacer este posgrado», relata. Al ser estudios del mismo 'nivel' no tiene derecho a beca del Ministerio. Hace notar en la conversación que conoce a gente que se ha tenido que volver a sus pueblos porque no han sido beneficiarios de ningún tipo de ayuda y no podrán cursar el máster.

Este joven, que se ha apuntado también ya para hacer el doctorado, aprecia que el esfuerzo que ha realizado durante todos los años de estudio ha sido 'recompensado' con estas ayudas. «El esfuerzo ha merecido la pena porque por las buenas notas podré beneficiarme de la bonificación», apostilla. Esta ayuda es muy importante para él.

«No me lo han regalado»

Javier ha tenido que hacer dos trabajos de fin de máster (este curso le espera el tercero). Ha ido a clase el año y medio que duró la docencia del doble título así como a las conferencias y todas las actividades que les requerían. «A mí no me han regalado ningún título», defiende este joven, que le gustaría ser profesor universitario. También se ha estado preparando las oposiciones para ser profesor de Secundaria.

En el primer máster tuvo una nota media de 9,54 y en el segundo de 9,37. Es firme defensor de lo mucho que cuesta un máster, no solo en lo económico, que también, sino en el esfuerzo. Asegura que no hace el tercer máster por 'postureo'. «No lo hago por decir tengo una carrera, tres máster y un doctorado. Lo hago por compromiso de estudiar y seguir aprendiendo», subraya. Nada que ver con todo lo que estos meses se ha estado hablando con los másteres de los políticos. Insiste en que para conseguir un máster se debe ir a clase, hacer los trabajos de las asignaturas y el Trabajo Final de Máster.

Su investigación en el doctorado la quiere centrar en las torres y castillos de la Sierra de Segura y el Reino de Granada. En su pueblo y en otros de la sierra ha hecho ya algunos trabajos relacionados con la Historia, museos y la figura de Jorge Manrique. Es un enamorado y defensor de su tierra.

En la Universidad granadina el periodo oficial de docencia en los másteres comenzó el 1 de octubre de 2018 y se extiende hasta el 31 de mayo de 2019. Los estudiantes que se están beneficiando de los 'descuentos' en la matrícula tienen que pagar en torno a los ocho euros. Los que no, deben abonar, dependiendo del tipo de máster, unos ochocientos. Este curso en la institución universitaria granadina la oferta de másteres ha sido de 101, según los datos de la Junta de Andalucía. Es la Universidad con mayor oferta en la comunidad autónoma andaluza.

Las cifras de estudiantes en los másteres oficiales en el último lustro han aumentado cada curso. Con el cambio de planes de estudio la evolución ha sido constante. Así, en el curso 2013-2014 el número de estudiantes era 3,368; al siguiente se situó en 3.712; en 2015-2016 fueron 4.471; al siguiente se situaron en 5.218; y el pasado, el 2017-2018, fueron 5.785, según los datos de la memoria académica. Este año académico 2018-2019 se espera que continúe la misma tendencia.