Facultad de Educación Pepe Marín

Tres grupos de investigación de la UGR logran 425.000 euros para acelerar la transferencia del conocimiento

Son investigadores del Centro de Investigación Biomédica, Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento y otro de la Facultad de Ciencias de la Educación

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:21

Tres grupos de investigación de la Universidad de Granada (UGR) logran 425.915 euros para transferencia del conocimiento. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ... a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha seleccionado 183 proyectos en esta convocatoria a nivel nacional. Ha publicado la propuesta de resolución provisional por la que se conceden 29,8 millones de euros a proyectos de Prueba de Concepto para potenciar la industria española y acelerar la transferencia de conocimiento.

