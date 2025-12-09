Tres grupos de investigación de la UGR logran 425.000 euros para acelerar la transferencia del conocimiento

Tres grupos de investigación de la Universidad de Granada (UGR) logran 425.915 euros para transferencia del conocimiento. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ... a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha seleccionado 183 proyectos en esta convocatoria a nivel nacional. Ha publicado la propuesta de resolución provisional por la que se conceden 29,8 millones de euros a proyectos de Prueba de Concepto para potenciar la industria española y acelerar la transferencia de conocimiento.

En la universidad granadina en ese listado hay un grupo del Centro de Investigación Biomédica que ha conseguido 242.000 euros; uno del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento con 101.519 euros; y otro de la Facultad de Ciencias de la Educación 82.396 euros.

En esta ocasión, el Ministerio ha preconcedido en la convocatoria 2025 un 40% más de inversión que en la última convocatoria. Con ello, el número de proyectos beneficiarios ha aumentado en un 76%, según informó en una nota de prensa.

La convocatoria financia proyectos que aceleren la transferencia de conocimiento, así como resultados generados en proyectos de investigación en progreso o recientemente finalizados del Plan Estatal, que han sido concedidos anteriormente por la AEI, a través de convocatorias de proyectos de I+D de Generación de Conocimiento y de I+D+I 'Retos Investigación'.

La convocatoria destacaba también que los proyectos deben mostrar potencial para incorporar sus resultados al mercado o para generar valor en la sociedad. Las ayudas están orientadas a «impulsar las primeras etapas del desarrollo precompetitivo y facilitar su aplicación práctica, como es la protección del conocimiento generado, el análisis de la viabilidad técnica, comercial o social, la obtención de prototipos tecnológicos, el desarrollo de escala piloto, las pruebas con usuarios finales, la definición del modelo de negocio, o las primeras etapas de la creación de una empresa».

De los 183 proyectos de Prueba de Concepto concedidos por la AEI, el 67% corresponde a solicitudes presentadas por investigadoras e investigadores adscritos a universidades, 122 de ellas públicas y una privada, ubicadas en 16 comunidades autónomas.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas suma el 14% de las concesiones y el resto corresponde a proyectos presentados desde otros centros públicos y privados de I+D+I. Respecto al reparto de ayudas por comunidades autónomas, Madrid tiene 42 proyectos de Prueba de Concepto aprobados, seguida por Cataluña, con 38; Andalucía, con 22; Galicia, con 19; Comunidad Valenciana, con 16; País Vasco, con 11; Castilla y León y Aragón, con 7; Castilla-La Mancha, con 4; Asturias, Navarra, Murcia y Cantabria, todas ellas con 3 proyectos preconcedidos respectivamente; Extremadura e Islas Baleares, con 2 proyectos cada una, y Canarias con 1 proyecto preconcedido.