Tres grupos de investigación de la UGR logran 425.000 euros para acelerar la transferencia del conocimiento
Son investigadores del Centro de Investigación Biomédica, Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento y otro de la Facultad de Ciencias de la Educación
Granada
Martes, 9 de diciembre 2025, 13:21
Tres grupos de investigación de la Universidad de Granada (UGR) logran 425.915 euros para transferencia del conocimiento. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ... a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha seleccionado 183 proyectos en esta convocatoria a nivel nacional. Ha publicado la propuesta de resolución provisional por la que se conceden 29,8 millones de euros a proyectos de Prueba de Concepto para potenciar la industria española y acelerar la transferencia de conocimiento.
En la universidad granadina en ese listado hay un grupo del Centro de Investigación Biomédica que ha conseguido 242.000 euros; uno del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento con 101.519 euros; y otro de la Facultad de Ciencias de la Educación 82.396 euros.
En esta ocasión, el Ministerio ha preconcedido en la convocatoria 2025 un 40% más de inversión que en la última convocatoria. Con ello, el número de proyectos beneficiarios ha aumentado en un 76%, según informó en una nota de prensa.
La convocatoria financia proyectos que aceleren la transferencia de conocimiento, así como resultados generados en proyectos de investigación en progreso o recientemente finalizados del Plan Estatal, que han sido concedidos anteriormente por la AEI, a través de convocatorias de proyectos de I+D de Generación de Conocimiento y de I+D+I 'Retos Investigación'.
La convocatoria destacaba también que los proyectos deben mostrar potencial para incorporar sus resultados al mercado o para generar valor en la sociedad. Las ayudas están orientadas a «impulsar las primeras etapas del desarrollo precompetitivo y facilitar su aplicación práctica, como es la protección del conocimiento generado, el análisis de la viabilidad técnica, comercial o social, la obtención de prototipos tecnológicos, el desarrollo de escala piloto, las pruebas con usuarios finales, la definición del modelo de negocio, o las primeras etapas de la creación de una empresa».
De los 183 proyectos de Prueba de Concepto concedidos por la AEI, el 67% corresponde a solicitudes presentadas por investigadoras e investigadores adscritos a universidades, 122 de ellas públicas y una privada, ubicadas en 16 comunidades autónomas.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas suma el 14% de las concesiones y el resto corresponde a proyectos presentados desde otros centros públicos y privados de I+D+I. Respecto al reparto de ayudas por comunidades autónomas, Madrid tiene 42 proyectos de Prueba de Concepto aprobados, seguida por Cataluña, con 38; Andalucía, con 22; Galicia, con 19; Comunidad Valenciana, con 16; País Vasco, con 11; Castilla y León y Aragón, con 7; Castilla-La Mancha, con 4; Asturias, Navarra, Murcia y Cantabria, todas ellas con 3 proyectos preconcedidos respectivamente; Extremadura e Islas Baleares, con 2 proyectos cada una, y Canarias con 1 proyecto preconcedido.
