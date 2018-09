Tres docentes de la UGR competirán para ser elegidos el mejor profesor de España

Tres profesores de la Universidad de Granada (UGR) han sido nominados al premio Educa Abanca 2018 a mejor docente de España en ámbito universitario. Antonio José Moreno Guerrero del campus de Ceuta; Isaac J. Pérez López y José Luis Gómez Urquiza del de Granada, han sido propuestos por alumnos, ex alumnos, compañeros o familiares de los estudiantes para este galardón tan especial. En 2017, hubo nominados cinco docentes de la Universidad granadina y este han sido tres. Repiten Gómez Urquiza y Pérez López y entra nuevo en la lista Moreno Guerrero.

Los Premios Educa Abanca 2018 Mejor Docente de España tienen el objetivo, según detallan desde la organización, de reconocer la labor desempeñada por los mejores docentes durante el curso académico 2017-2018. «Buscan realzar socialmente la figura del buen docente, su implicación en el proceso de enseñanza de su alumnado, así como su importancia para la sociedad», matizan.

El profesor Gómez Urquiza reconoce que esta nominación, segunda consecutiva, significa «mucho desde el punto de vista laboral y personal porque es muy satisfactorio que te reconozcan el esfuerzo y las ganas que pones por hacer bien tu trabajo».

Desde febrero está en Granada con plaza de ayudante doctor en el departamento de Enfermería de la UGR. «Para mí, dar clase significa una gran responsabilidad, la responsabilidad de que los futuros profesionales de Enfermería que tengo enfrente salgan de la Universidad lo mejor preparados posibles tanto en conocimientos teórico-prácticos como en valores personales. Además, también como docentes tenemos la responsabilidad de que los estudiantes disfruten y sientan atracción por las asignaturas de la carrera que han escogido. No digo que tengan que estar deseando que llegue la hora de ir a clase, pero sí que al menos vean que lo que aquí hacen es útil y les merece la pena asistir», explica este joven docente que es consciente de que prepara a profesionales que tendrá que tratar a pacientes.

«Cuando me preparo las clases lo primero que pienso es: ¿Qué puedo hacer para que aprendan estos conocimientos clave de la forma más efectiva y atractiva posible? ¿Hay alguna alternativa al powerpoint y clase magistral que pueda funcionar mejor? Siempre intento que las clases no sean únicamente yo hablando y ellos recibiendo información, ya sea usando juegos, debates, clases de búsqueda de información... Y creo que en parte es gracias a esto el que me hayan propuesto para este premio», puntualiza.

Isaac J. Pérez López señala que han sido muy pocos los que han repetido en esta segunda convocatoria y confiesa sentirse muy afortunado. «Ha sido una sorpresa casi mayor que la del año pasado pues, como suele decirse en el ámbito deportivo, más difícil que llegar es mantenerse, por lo que no esperaba volver a estar entre los candidatos a un premio tan especial como este, donde tú no te presentas sino que son los propios compañeros de profesión y/o los alumnos quienes te proponen», remarca.

Enamorarse de enseñar

Es profesor del departamento de Educación Física y Deportiva en la Facultad de Ciencias del Deporte granadina. A la hora de preparar sus clases, este docente que es 'famoso' por como imparte lecciones, detalla que por delante incluso de los contenidos tiene claro que está el que los alumnos «acaben enamorándose de la profesión docente, ya que considero que es una de las más bonitas de esta vida. Y, al mismo tiempo, que sean conscientes de la enorme responsabilidad que tendrán el día de mañana, puesto que pueden llegar a condicionar el futuro de sus alumnos, para bien o para mal», remarca.

Con estas premisas, el docente que utiliza temática de diferentes películas, es partidario de que los estudiantes sean «los verdaderos protagonistas de las experiencias de aprendizaje que diseño para ellos, teniendo como referencia lo que denomino el modelo I+D+i en Educación, es decir, que las propuestas sean realmente 'Interesantes' para el alumnado (significativas, con trasferencia a su futuro desempeño profesional), 'Divertidas' (emocionantes) y, además y más importante, deben construirse desde la 'Implicación afectiva' con ellos».

Antonio José Moreno imparte clases en el máster de formación del profesorado, que compagina con su trabajo como maestro en un instituto de Ceuta. Asegura sentiorse «muy orgulloso» con la nominación «porque significa -apunta- que los alumnos reconocen mi trabajo en clase.

La organización del premio ha recibido de toda España 356 propuestas para la etapa de Universidad. Han hecho una primera criba y próximamente se conocerán los finalistas. El reconocimiento de la labor docente es una de las reivindicaciones de muchos agentes del ámbito universitarios, así como del educativo en general, en los últimos años.