La titulación de los 21 estudiantes brillantes José Martín, en su escritorio con sus apuntes. / IDEAL Un total de 272 alumnos solicitan el doble grado en Matemáticas y Física en la ciudad de Granada A. G. PARRA GRANADA Miércoles, 18 julio 2018, 01:24

Es la carrera de los estudiantes con expedientes brillantes. Son pocos los que se pueden hacer con una plaza y quienes la consiguieron estaban, este martes, muy felices. El doble grado en Matemáticas y Física en la Universidad de Granada (UGR) se implantó hace poco. En septiembre la primera promoción hará tercero. En esta primera adjudicación de plazas para el curso 2018-2019 la nota de corte ha sido la más alta en Granada y en Andalucía, un 13,550. La han solicitado 272 jóvenes. La primera o primero tiene una media de 12,970, según la UGR. El número de plazas es 21.

La decana de la Facultad de Ciencias de la UGR, María del Carmen Carrión, explica que es una carrera vocacional y admite que hacer este doble grado es «duro». En cada curso estos universitarios deben hacer 72 créditos (lo habitual en el resto de carreras son 60 créditos). Explica este 'boom' por esta carrera, en que en el momento que con la crisis bajaron algunas ingenierías surgió con más fuerza la parte vocacional. A ello suma los programas, hallazgos en estas materias y algunas series de televisión muy seguidas. «Son estudiantes muy buenos y competitivos que tienen mucho interés por la Ciencia y se les prepara para resolver problemas», subraya.

José Martín es uno de los alumnos que cursará este doble grado en la facultad del campus de Fuentenueva a partir de septiembre. «Es un gran logro. Es muy difícil y el esfuerzo en bachillerato ha merecido la pena. Estoy muy orgulloso», relata este joven, que ya conoce la Facultad de Ciencias porque ha ido a preparar con profesores del centro la Olimpiada de Física. También se presentó y ganó la fase local de la Olimpiada de Química.

«He tenido que estudiar mucho, por eso estoy muy orgulloso de poder hacer lo que quería» José Martín | Admitido en primera adjudicación

Ha entrado con un 13,694. Martín comenta que siempre le ha gustado estudiar Física y Química y las Matemáticas se le han dado bien. La parte de la Física Teórica es a la que le gustaría dedicarse y ya se ha informado bien de las asignaturas de la carrera. Lo suyo es vocacional. Le atrae la investigación sobre la materia oscura, la antimateria... Este joven, que ha estudiado en los Escolapios (iba a la misma clase que la alumna que tuvo la mejor nota en Selectividad y que también hará este doble grado), no se queda sólo con lo que ve en clase. «Siempre intento aprender un poco más», apunta.

«Para la carrera se necesitan ganas y esfuerzo y al principio un poco de tranquilidad» Isabel Pascual | Tercero de Matemáticas y Física

Isabel Pascual en septiembre comenzará tercero del doble grado en Matemáticas y Física. Es de la primera promoción y a quienes van a comenzar estos estudios les dice que «tengan muchas ganas. Con voluntad todo se puede. Al principio hay que tener tranquilidad si las notas bajan un poco en los primeros exámenes. No se deben desanimar». Está muy contenta con la titulación. «Creía que iba a haber más competitividad y hay compañerismo; las asignaturas me están gustando y cuando hay algún problema burocrático nos escuchan», relata. Pascual no ha suspendido ninguna materia. «Voy limpia», dice. Esta joven tenía claro que quería hacer este doble grado y se esforzó mucho para sacar la nota. Quiere dedicarse a la investigación y para eso necesitará un buen expediente.