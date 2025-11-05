La Selectividad ya tiene fechas en junio para la convocatoria ordinaria

Las fechas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en Andalucía, por lo tanto en Granada, porque es distrito único, ya se ... conocen. Quedan unos meses, pero los alumnos de segundo de bachillerato están con el gusanillo del nervio en la barriga y los que quieren acceder a titulaciones con notas de corte altas hacen cuentas, y sobre todo, hincan los codos para lograr una plaza. La convocatoria ordinaria será los días 2, 3 y 4 de junio. El 30 de junio y 1 y 2 de julio para extraordinaria. Un detalle, Corpus Christi en 2026, es el 4 de junio.

Responsables del secretariado de Acceso Y Admisión del vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria de la Universidad de Granada (UGR), tienen previsto reunirse el lunes, 10 de noviembre, con los institutos; directores y orientadores de todos los centros. Abordarán temas de interés en la organización y preparación del alumnado.

María del Carmen García Ríos, directora de Acceso y Admisión de la institución universitaria granadina, explicó a este periódico que las novedades, en la próxima edición, van a estar en la estructura de examen y en las orientaciones, que van aplicar los acuerdos de CRUE de mayo de este 2025 para estos aspectos. Ese trabajo lo encabezó Juan Luis Benítez, vicerrector de Estudiantes de la Universidad granadina. En DUA (Distrito Único Andaluz) ya están colgadas las orientaciones y en coga.ugr.es, también.

Este curso le toca a la Universidad de Cádiz coordinar la PAU o la también conocida como selectividad. Al ser distrito único todos los exámenes son los mismos en Andalucía y en los institutos españoles en Marruecos, que vigila la UGR, así como en Ceuta y Melilla.

Las calificaciones de la PAU, se puede conseguir hasta un catorce, son cruciales para lograr la plaza en la titulación deseada. Año tras año, los estudios de la rama de Ciencias de la Salud son los más 'disputados' en la Universidad granadina. Las notas de corte, que las pone el último estudiante admitido en cada título, también son muy altas en dobles grados como Matemáticas y Física, que es el que se alza con la calificación más alta no solo en Granada, sino en el resto de Andalucía. Cerca del catorce. En el club de calificaciones que superan el doce hay otros títulos de ciencias.

Estas pruebas, en la fase ordinaria las supera más del 90% del alumnado (por lo general). En 2025 bajó tanto el porcentaje de aptos como las notas. No obstante, son superadas por la mayoría en la fase ordinaria, en la extraordinaria bajan las estadísticas.