Prueba de Selectividad en la Universidad de Granada. Ideal

La Selectividad ya tiene fechas en junio para la convocatoria ordinaria

Responsables de la UGR se reunirán el lunes con directores y orientadores de los institutos

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:48

Comenta

Las fechas de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en Andalucía, por lo tanto en Granada, porque es distrito único, ya se ... conocen. Quedan unos meses, pero los alumnos de segundo de bachillerato están con el gusanillo del nervio en la barriga y los que quieren acceder a titulaciones con notas de corte altas hacen cuentas, y sobre todo, hincan los codos para lograr una plaza. La convocatoria ordinaria será los días 2, 3 y 4 de junio. El 30 de junio y  1 y 2 de julio para extraordinaria. Un detalle, Corpus Christi en 2026, es el 4 de junio.

