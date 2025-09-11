«Salimos reforzados del proceso del grado en IA, que ha sido tortuoso y se podía haber ahorrado»

El rector de la UGR, Pedro Mercado, en la biblioteca del Hospital Real, sede de la institución académica.

Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada (UGR), comienza el curso en el que cumplirá el ecuador de su mandato, que terminará en 2029, con cierto sosiego después de que el Consejo de Universidades haya aprobado el grado en Inteligencia Artifical (IA) y el grado en Ingeniería Biomédica tras los informes desfavorables de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua). En esta entrevista repasa este asunto y otros de relevancia para la comunidad universitaria y para la ciudad. 2026 será clave porque comenzarán los actos de celebración y preparación para 2031, que cumple la UGR quinientos años. Ya tiene comprometida la inauguración oficial del curso andaluz en Granada en septiembre de 2026.

En una amplia charla, repasa algunas claves sobre cómo entiende que debe ser la Universidad del siglo XXI. A su juicio, muy apegado al entorno y las necesidades de la sociedad. Además, deja dicho que «no se reivindica nada para la Universidad, se reivindica para ponerlo al servicio de la sociedad». Ensalza la importancia del proyecto de la Azucarera y la necesidad de las sinergias con el PTS y el acelerador de partículas. «Tenemos una oportunidad, no solo para la UGR, sino para todo el entorno», reivindica. Y se muestra orgulloso del trabajo que se realiza en la Universidad.

–¿Le duele que se haya hecho política por parte de los partidos con el grado en IA?

–Independientemente de la legitimidad, por decirlo de una manera, entiendo que hay decisiones que tienen sus derivadas y que se convierten en cuestiones políticas. Pero siempre he defendido que al margen de algo que es una discusión de opinión pública y por tanto de diferencias, lo más importante es preservar que las cuestiones académicas son académicas. La Universidad es un ámbito en el que las cuestiones partidarias nunca deben de formar parte. En la Universidad debemos hacer política universitaria, pero única y exclusivamente política universitaria, no política partidaria.

–¿Qué propone?

–Hay que mantenerse, en la medida de lo posible, con lo que queremos hacer, ser autónomos e independientes. Por supuesto, responsables ante la sociedad y apegados a la sociedad, pero que, sobre todo, los debates de política universitaria sean única y exclusivamente de política universitaria y se den en las sedes y en los órganos que corresponden al ámbito académico.

–¿Sigue pidiendo que Accua se refunde?

–Lo que hay que hacer es trabajar, trabajar de forma conjunta para ver en qué medida podemos mejorar nuestros propios procedimientos de calidad. Accua como cualquier institución y como cualquier organismo, puede ser que esté sometida a un estrés importante porque la oferta de titulaciones ha sido, de universidades privadas y públicas, muy importante. Me pongo a disposición y pongo a disposición la Universidad de Granada para, en un diálogo constructivo, hacer que Accua sea un instrumento que nos acompañe al sistema universitario andaluz para que vele y que vigile la calidad con argumentos homogéneos, con criterios que permitan razonablemente acompañar el desarrollo del sistema, tanto a nivel de acreditación de títulos como también, muy importante, de centros.

Becas de Alojamiento «Nadie debe no estudiar por no tener condiciones económicas o equivalentes, es decir, por no tener una vivienda apropiada» Pedro Mercado Rector de la Universidad de Granada

–¿Quién ha perdido más en todos estos meses con el proceso de verificación del grado en IA, la Universidad o la ciudad?

–Si lo leemos en perspectiva, salimos reforzados ciudad y Universidad, por mucho que haya sido largo, tortuoso y que a lo mejor, repito, se podía haber ahorrado. Se refuerza simplemente lo que le corresponde a la Universidad, que es poner al servicio de la ciudad y del entorno, talento, que es lo que nosotros tenemos que formar en esas nuevas titulaciones. Se refuerza que se puede acompasar ese ecosistema, no solo en investigación, también en el formativo. Hay que mirar no a lo inmediato, sino a medio y largo plazo y creo que vamos en un camino importante de progreso, de contribución a crear un polo de conocimiento, una especialización de la propia Granada, de la propia Universidad, en determinados ámbitos. De la mano podemos avanzar de forma muy significativa en los próximos años.

–La financiación es un tema espinoso también, ¿qué debe resolverse ya?

–Nos queda terminar el reparto correspondiente de 2025. En eso está la comisión técnica. Tenemos nuestras diferencias de interpretación en cuanto a la aplicación o incluso en los tiempos, pero lo más importante es que tenemos un buen modelo de financiación y lo que es necesario es cumplirlo en todos sus aspectos. En eso estamos trabajando con la consejería para que esos desajustes se corrijan. Y, lo más importante, pensar en el año 2026, en el próximo presupuesto para que exista financiación suficiente. Con la necesidad de que las transferencias corrientes cubran los gastos estructurales de personal y mantenimiento.

–¿Cuándo van a presentar los estatutos?

–Estoy bastante contento porque se está haciendo un trabajo muy serio por parte de la ponencia y de la comisión técnica. A lo largo de este mes o principios de octubre tendremos el primer borrador de anteproyecto, que se pasará a la comisión de estatutos y posteriormente a exposición pública. Ha habido altura de miras para actualizar nuestras estructuras y funciones.

–¿Se mantendrá el modelo de elección de rector y/o rectora?

–Sí, al menos en lo que se está trabajando no se han barajado otras alternativas.

Servicio público «Lucharé denodadamente como rector y como equipo para que los comedores universitario no se externalicen» Pedro Mercado Rector de la Universidad de Granada

–¿La estructura departamental, se tenderá a que se reduzca?

–Ese es uno de los temas fundamentales, estamos pendientes de la ley andaluza, en los borradores previos apuntaba a esa reestructuración departamental sobre la base de un mínimo de profesorado permanente para la constitución de departamentos. Tenemos internamente que hacer una reflexión para saber cuáles son las estructuras más eficientes y racionales. Y no solo a nivel de departamentos, también a nivel de campus, de los centros de investigación, los institutos, los servicios y las unidades que ya en la propia LOSU están predeterminadas que deben funcionar. Nos va a dar una oportunidad para asentar determinados servicios.

–¿Hay un compromiso firme para que los comedores de la UGR no se externalicen?

–Lucharé denodadamente como rector y como equipo porque algo que es una de las grandes apuestas por dar respuesta a nuestro estudiantado y a la comunidad universitaria, continuar dando un servicio de calidad a un coste sostenible. Hacerlo sostenible para que nadie nos demande o exija, a través de los mecanismos que nos pueden exigir, externalizarlo. El servicio de comedores, por la propia función que cumple, se debe sostener.

Infraestructuras «Estamos trabajando en una reforma del proyecto originario de la Facultad de Odontología en el PTS para adaptarlo a las necesidades hoy» Pedro Mercado Rector de la Universidad de Granada

–¿Ese coste sostenible significa que se revisen los precios al alza?

–Tendremos que verlo, sobre todo estudiarlo con las fórmulas que nos lo permitan.

–¿Teme que haya estudiantes que sean expulsados de la Universidad por cómo se está poniendo el mercado para alquilar un piso o una habitación?

–Es una inquietud que he manifestado públicamente. Tenemos que ser muy conscientes que existe un problema que es el del acceso a la vivienda de la juventud en general, que afecta a nuestro estudiantado. También somos conscientes de que tenemos que trabajar con las instituciones, ayuntamiento y área metropolitana, porque hay que acompañar a quien sea más vulnerable y lo necesite. Nuestro programa de becas de alojamiento se ha reforzado. Siempre he dicho que la Universidad no es una inmobiliaria, pero sí puede acompañar y ayudar y especialmente en los casos de personas necesitadas. Nadie debe no estudiar por no tener condiciones económicas o equivalentes, es decir, por no tener una vivienda apropiada o un recurso apropiado para poder estudiar.

