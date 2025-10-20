Rosa María Blasco Santamaría será nombrada Doctora Honoris Causa por la UGR La ceremonia tendrá lugar el martes 21 de octubre, a las 11:30 horas, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho

Rosa María Blasco Santamaría será investida como Doctora «Honoris Causa» por la Universidad de Granada en una ceremonia que tendrá lugar el martes 21 de octubre, a las 11:30 horas, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho.

El título de Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada a Rosa María Blasco Santamaría se otorga a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR. Rosa María Blasco Santamaría es referente en la Enfermería en España por su trayectoria y contribuciones, especialmente por su papel clave en la integración de estos estudios en la Universidad.

El acto estará presidido el rector, Pedro Mercado y contará con la participación de Salvador del Barrio García, vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación; Ana María García Campaña, vicerrectora de Posgrado y Formación Permanente; Virginia Arianna Aparicio García-Molina, delegada del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario y María del Carmen García Garnica, secretaria general.

La profesora Inmaculada García García, intervendrá en el acto como madrina de la doctoranda Rosa María Blasco Santamaría.

