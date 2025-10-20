Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rosa María Blasco Santamaría será nombrada Doctora Honoris Causa por la UGR

La ceremonia tendrá lugar el martes 21 de octubre, a las 11:30 horas, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho

Ideal

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:20

Rosa María Blasco Santamaría será investida como Doctora «Honoris Causa» por la Universidad de Granada en una ceremonia que tendrá lugar el martes 21 de octubre, a las 11:30 horas, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho.

El título de Doctora Honoris Causa por la Universidad de Granada a Rosa María Blasco Santamaría se otorga a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR. Rosa María Blasco Santamaría es referente en la Enfermería en España por su trayectoria y contribuciones, especialmente por su papel clave en la integración de estos estudios en la Universidad.

El acto estará presidido el rector, Pedro Mercado y contará con la participación de Salvador del Barrio García, vicerrector para los Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación; Ana María García Campaña, vicerrectora de Posgrado y Formación Permanente; Virginia Arianna Aparicio García-Molina, delegada del Rector para la Salud y las Relaciones con el Sistema Sanitario y María del Carmen García Garnica, secretaria general.

La profesora Inmaculada García García, intervendrá en el acto como madrina de la doctoranda Rosa María Blasco Santamaría.

