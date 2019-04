Líderes con talento y con talante para cambiar el mundo La Universidad de Granada forma a sus mejores expedientes académicos para afrontar el liderazgo con valores sociales que apuesten por la inclusión y la igualdad ANDREA G. PARRA Lunes, 8 abril 2019, 16:23

«La realidad no se limita a los libros o no se limita a lo que vivimos cada día cada persona. La realidad es mucho más amplia». Las palabras son de Pablo Ortega, universitario que hizo el curso pasado un máster en economía y que fue seleccionado por su brillante expediente para participar en la Cátedra de Talento y Liderazgo de la Universidad de Granada (UGR), que patrocina la empresa NGA Human Resources. En esa realidad Pablo ha podido conocer de primera mano cómo trabaja el grupo de voluntarios que atiende a personas beneficiarias del Comedor Social Hogar del Corazón de María. Jesús Emilio Jofre, presidente de la asociación del comedor social, explicó que le dan de comer a la gente que está en la calle y el Ayuntamiento les pidió, que los fines de semana, les dieran, además, a los niños que comen en los colegios durante la semana y el fin de semana quedaban desprotegidos. Están en calle Colegios. Esa fue una de las realidades que vieron los estudiantes.

En el valle de Lecrín vieron otra realidad. «Somos como todas las personas. Vivimos, reímos, trabajamos y pase lo que pase lo hacemos desde el corazón. Queremos ser aceptados tal y como somos». Lo fijo Jesús Corral, que es usuario de la asociación VALE, que atiende a personas con discapacidad y necesidades especiales. Ese reclamo lo hizo en el acto que tuvo lugar este lunes en la presentación de la acción #EresLíder, que desafió a los universitarios a asumir el liderazgo de los grandes retos de futuro.

Jesús lanzó un reto aún mayor a los universitarios: «Pedimos a los universitarios con talento que colaboren con nosotros. Pedimos que lideren y trabajen con nosotros por el cambio, que trabajen por la inclusión. Queremos líderes con valores». Repitió en varias ocasiones las palabras trabajar y líderes. Jesús dijo que las personas con discapacidad «somos grandes líderes que hacemos frente a los retos con ganas y entusiasmo para superarnos». Rosa de Castro, presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual VALE, aprovechó su intervención para reclamar líderes con «talento y con talante conciliador».

Juan Diego Ponce, aunque todo el mundo lo conoce como Andy, estuvo para hacer el video con Jorge Abarca, fundador de la Asociación Granadina de Afectados de ELA. Este joven que estudió el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, reseñó que Abarca «nos ha dado una lección de vida. Nos ha enseñado que con voluntad y con sacrificio se puede conseguir casi cualquier cosa. Estuve acompañando a Jorge y ayudándole a realizar una sesión de fisioterapia».

Precisamente, Jorge Abarca dio varias lecciones este lunes ante el aforo de esta actividad de la Cátedra de Talento y Liderazgo. Comenzó sus palabras refiriéndose a esta «maldita enfermedad sin tratamiento y sin cura. La ELA es tan cruel que no deja que te acostumbres a una situación cuando ya te cambia a otra». Se refirió a que se tiende a pensar que «lo peor es lo que estáis viendo, pero no porque lo peor es lo que no se ve». Abarca lanzó un mensaje para que todo el mundo aprovecha la vida: «Es tan bonita, pero somos especialistas en complicarla. Hay que vivirla cada momento».

El fundador de la Asociación Granadina de Afectados de ELA confesó que «ahora vivo enfadado conmigo porque estoy pasando una mala racha, deprimido y con ansiedad, consciente también de que estoy desaprovechando la vida». No dudó en pedir que se apoye a los jóvenes con talento. «Hay que apoyarlos y aprovechar su talento». Pidió apoyo para la investigación y anunció, además, que pronto estará en funcionamiento la página web de su asociación.

Paula Moya, que es alumna de Sociología, ha participado en este programa de la Cátedra, fueron veinte los estudiantes seleccionados en total, y explicó que «ser líder es confianza en ti mismo y tener en cuenta tus necesidades y la de los demás. Ponerle muchas ganas e ilusión a lo que haces. He aprendido que no solo existe tu realidad, hay muchas más realidades. No todo en la vida es luz y color».

Los vídeos con los que se inició #EresLíder muestran experiencias reales desarrolladas con universitarios con expedientes académicos brillantes que han sido estudiantes de la Incubadora. Los estudiantes fueron convocados individualmente por sus profesores con la única información de que se les iba a proponer desarrollar una actividad. Una vez los profesores se encontraban con el estudiante le proponían pasar un día en una actividad de contenido social, pero completamente distinta a sus estudios o trabajo actual. Jorge Abarca, fundador de la Asociación Granadina de Afectados de ELA, los usuarios de la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual VALE, el grupo de voluntarios y voluntarias y algunas de las personas beneficiarias del Comedor Social Hogar de María han co-protagonizado, como se ha explicado, este audiovisual que muestra que ser líder consiste en ser capaz de dar lo mejor de uno mismo en cualquier situación y conseguir así mejoras para otras personas.

En la presentación de este trabajo, en el complejo Administrativo Triunfo, estuvo la rectora de la Universidad granadina, Pilar Aranda; Aitor Vinós, vicepresidente de NGA; Alberto Aragón, director de la Cátedra de Talento y Liderazgo; varios docentes y los protagonistas de los diferentes colectivos que han participado. Pilar Aranda subrayó que la Universidad tiene el compromiso «ético y moral» de formar a personas con «capacidad crítica, honestidad y con capacidad de defender la justicia». Asimismo, defendió que «la sociedad necesita líderes, pero líderes como los que nos ha dicho Jesús, Jorge, Rosa… Nos necesitamos todos». Apostó por una transformación para una sociedad «igualitaria e inclusiva».

Vinós aludió a que todo tiene su origen en el talento. La Universidad granadina fue la primera universidad europea con una Incubadora de Talento (se presentó diciembre de 2017). La Incubadora está financiada por la Cátedra de Talento y Liderazgo, una iniciativa patrocinada por la empresa NGA Human Resources que nació, como se contó, con el objetivo de fomentar la capacidad de liderazgo y transformación en los estudiantes universitarios.

La Incubadora de Talento de la UGR basa en la importancia de que los líderes del futuro sean conscientes del valor de las relaciones humanas y de establecer bases sostenibles no sólo para el desarrollo personal sino también para el avance del entorno que les acoge. Aitor Vinos, vicepresidente de NGA Human Resources ha declarado que la empresa está muy satisfecha de su colaboración con una universidad internacional como la de Granada en una experiencia que ha calificado como «enriquecedora para la sociedad, la empresa y la propia universidad». El profesor Alberto Aragón, director de la Cátedra ha destacado que «el potencial de los jóvenes universitarios es inmenso gracias a unos niveles de formación que alcanzan los niveles más altos de todos los tiempos, siendo importante apostar por ayudar a transformar ese potencial en una mejora para la sociedad».

El programa #EresLíder tiene previsto el desarrollo de un conjunto de acciones a lo largo de los próximos meses que continuarán en la línea de ayudar a reforzar la proyección social del liderazgo de jóvenes universitarios. En este momento, cinco equipos de estudiantes con los mejores expedientes de este curso están trabajando en iniciativas relacionadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Además, la empresa NGA HR y la Universidad de Granada han decidido iniciar un programa centrado en la proyección de la mujer en el ámbito profesional de la tecnología.