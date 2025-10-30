Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rectores de todas las universidades andaluzas públicas E. P.

Los rectores andaluces denuncian la ola reaccionaria contra las universidades y piden la regulación de las redes sociales

Hacen un llamamiento a la ciudadanía y a los gobiernos a impulsar «un diálogo público basado en el respeto, la verdad y el interés general»

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:16

Comenta

No lo mencionan en el comunicado, pero el paso de Vito Quiles por algunas ciudades andaluzas, porque en el caso de Granada no llegó ... a entrar a la Universidad, atacando a las instituciones públicas universitarias y su gestores, ha provocado la difusión de un comunicado de los rectores de las universidades públicas andaluzas en el que denuncian la «nueva ola reaccionaria» que ha situado «en la diana de sus ataques a nuestras instituciones, como ya hicieran en el pasado». Para alcanzar eliminar estas situaciones y ataques, entre otras acciones, proponen «acometer la regulación de las redes sociales que monetizan la polarización, las noticias falsas y los discursos de odio».

