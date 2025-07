El proyecto europeo DIGIOMICs celebra su reunión final con importantes avances en agricultura sostenible

Ideal Viernes, 11 de julio 2025, 11:04 Comenta Compartir

Los días 7 y 8 de julio se ha celebrado en Sofia, Bulgaria la reunión final del proyecto europeo DIGIOMICs, centrado en la integración digital de tecnologías ómicas aplicadas a los sectores agrícola y medioambiental. Este encuentro ha reunido a investigadores de los distintos países participantes para compartir resultados, evaluar el impacto del proyecto y definir estrategias de futuro.

Entre los principales logros presentados destacan nuevas metodologías multi-ómicas que permiten una mejor caracterización de suelos, microbiomas y cultivos, con el objetivo de desarrollar estrategias más sostenibles y eficientes en la producción agrícola. Asimismo, se han implementado modelos predictivos basados en inteligencia artificial para anticipar cambios en ecosistemas y proponer soluciones adaptativas frente a condiciones climáticas adversas.

El equipo de la Universidad de Granada, representado por Vanessa Martos, responsable del proyecto, catedrática del Dpto. de Fisiología Vegetal y Ana Isabel García, profesora titular Dpto. de Ingeniería Química, ha contribuido de forma destacada a los estudios relacionados con la interacción planta microorganismo, así como al diseño de herramientas digitales de análisis que faciliten la transferencia del conocimiento a empresas del sector agrícola.

La reunión también contó con la participación del profesor Nikolay Vassilev, investigador jubilado del Instituto de Biotecnología de la UGR, quien valoró positivamente el enfoque innovador del proyecto y su potencial para contribuir a una agricultura más ecológica y resiliente.

Consorcio del proyecto

DIGIOMICs (Cooperation Partnership for Digital Higher Education in Integrated Omics for Environmental Sustainability) es una iniciativa del programa Erasmus+ 2023 – Capacity Building for Higher Education, en la que participan instituciones académicas y entidades de distintos países europeos y Turquía. El consorcio está compuesto por:

•Universidad de Granada (España)

•Universidad St. Kliment Ohridski de Sofía (Bulgaria)

•Intellet Foundation (Bulgaria): Coordinadora

•Gazi University (Turquía)

Esta alianza ha trabajado conjuntamente para diseñar herramientas digitales educativas y científicas centradas en las ómicas, aplicadas a la sostenibilidad ambiental y la mejora de sistemas agrícolas.

Sobre DIGIOMICs

DIGIOMICs (Digital Integration of Multi-Omics) es un proyecto financiado por la Unión Europea que tiene como objetivo integrar tecnologías ómicas (genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica) mediante plataformas digitales, favoreciendo su uso en investigación y docencia en los ámbitos de la salud, el medio ambiente y la agricultura.

