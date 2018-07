Los profesores Javier Llorens y Valentín Molina, Premios Santander de Investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa Por su trabajo «Design of Indicators of Circular Economy as Instruments for the Evaluation of Sustainability and Efficiency in Wastewater from Pig Farming Industry» R. I Viernes, 20 julio 2018, 13:33

Los profesores Javier Llorens Montes y Valentín Molina Moreno, del departamento de Organización de Empresa I, han sido galardonados con el IV Premio Santander de Investigación sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), por su trabajo «Design of Indicators of Circular Economy as Instruments for the Evaluation of Sustainability and Efficiency in Wastewater from Pig Farming Industry», en colaboración con los profesores Juan Carlos Leyva y Francisco Joaquín Cortés.

La Red de Cátedras Santander sobre Responsabilidad Social Corporativa (RSC), patrocinada por el Banco Santander, tiene entre sus objetivos fomentar el conocimiento general de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) favoreciendo su proyección nacional e internacional tanto en el ámbito académico, cómo público y empresarial.

El Acto de Entrega de los Premios tuvo lugar en el Rectorado de la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid) en el contexto del Curso de Verano con la misma denominación de los premios.