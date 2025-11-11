Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Mora, docente de la UGR y 'presentador' de un 'Tu cara me suena' muy particular Ideal

Un profesor de la UGR convierte su clase en un plató de 'Tu cara me suena'

José Mora González, docente de la Facultad de Ciencias del Deporte, desarrolla una propuesta educativa inspirada en el programa de Antena 3 para motivar al estudiantado e incrementar su compromiso

C. L.

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:09

Una clase convertida en un plató de televisión. Esta es la peculiar propuesta de un profesor de la Universidad de Granada. Más concretamente, para recrear ' ... Tu ocio me suena'. José Mora González, profesor del Departamento de Educación Física y Deportiva de la UGR en la asignatura Actividades Recreativas y de Tiempo Libre, perteneciente al cuarto curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, está decidido a motivar a sus alumnos.

