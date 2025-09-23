Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El profesor José Luis Cabezas, Mención Especial «Vidas en Acción» 2025 otorgado por la Diputación de Granada

En reconocimiento a su labor por las personas mayores, y con el compromiso social local e internacionalmente

Ideal

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:58

José Luis Cabezas Casado, profesor de Psicología y director de Compromiso Social (Acción Solidaria e Intergeneracional) de la Universidad de Granada ha sido reconocido con el Premio - Mención Especial «Vidas en Acción» 2025 otorgado por la Diputación de Granada, en reconocimiento a su labor por las personas mayores, y con el compromiso social local e internacionalmente. Especialmente por la visibilización a través del Simulador de Envejecimiento en medios de comunicación y en iniciativas académicas, llevando esta experiencia a diferentes ámbitos intergeneracionales y a diferentes medios de comunicación con los que ha colaborado: RTVE, Telecinco, Antena 3, Canal Sur, etc. junto a periodistas como Ana Blanco, Joaquín Prat, Sonsoles Onega, Juan y Medio, Mayte Carrasco o Marc Calderó.

José Luis Cabezas es profesor titular de la UGR, y actual director de Compromiso Social (Acción Solidaria e Intergeneracional). Primer Doctor en España en Gerontología en 1998. Embajador Universal de la Paz por Living Peace International, y coordinador científico de esta red internacional. Autor de artículos y libros sobre envejecimiento, y conferenciante en más de 150 fotos científicos nacionales e internacionales. Ha desempeñado puestos de gestión universitarios tales como vicedecano, secretario de Facultad, coordinador de Movilidad Internacional y director de Inclusión. Ha recibido otros premios como: Premio Escucha 2016 de la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza, Premio Voluntariado universitario en 2017, Premio Mayores 2023 por el Ayuntamiento de Granada, I Premio a la Inclusión por Granada Down, Premio Alfa Almanjayar 2024, y Pregonero Municipal del Mayor 2025. Igualmente ha sido felicitado por la Unión Europea, por Presidencia del Gobierno y por la Jefatura del Estado en España por la iniciativa Intergeneracional «Ideas para la Paz» llevadas a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Granada en 2023.

Ha trabajado en programas internacionalmente reconocidos como el Proyecto «Cabezas y Corazones» de envío de cartas a mayores en residencias en tiempos de Pandemia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  3. 3 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  7. 7 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  8. 8 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  9. 9

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  10. 10

    Cumbre histórica de los alcaldes de Granada por la capitalidad cultural europea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El profesor José Luis Cabezas, Mención Especial «Vidas en Acción» 2025 otorgado por la Diputación de Granada

El profesor José Luis Cabezas, Mención Especial «Vidas en Acción» 2025 otorgado por la Diputación de Granada