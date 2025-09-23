El profesor José Luis Cabezas, Mención Especial «Vidas en Acción» 2025 otorgado por la Diputación de Granada En reconocimiento a su labor por las personas mayores, y con el compromiso social local e internacionalmente

Ideal Martes, 23 de septiembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

José Luis Cabezas Casado, profesor de Psicología y director de Compromiso Social (Acción Solidaria e Intergeneracional) de la Universidad de Granada ha sido reconocido con el Premio - Mención Especial «Vidas en Acción» 2025 otorgado por la Diputación de Granada, en reconocimiento a su labor por las personas mayores, y con el compromiso social local e internacionalmente. Especialmente por la visibilización a través del Simulador de Envejecimiento en medios de comunicación y en iniciativas académicas, llevando esta experiencia a diferentes ámbitos intergeneracionales y a diferentes medios de comunicación con los que ha colaborado: RTVE, Telecinco, Antena 3, Canal Sur, etc. junto a periodistas como Ana Blanco, Joaquín Prat, Sonsoles Onega, Juan y Medio, Mayte Carrasco o Marc Calderó.

José Luis Cabezas es profesor titular de la UGR, y actual director de Compromiso Social (Acción Solidaria e Intergeneracional). Primer Doctor en España en Gerontología en 1998. Embajador Universal de la Paz por Living Peace International, y coordinador científico de esta red internacional. Autor de artículos y libros sobre envejecimiento, y conferenciante en más de 150 fotos científicos nacionales e internacionales. Ha desempeñado puestos de gestión universitarios tales como vicedecano, secretario de Facultad, coordinador de Movilidad Internacional y director de Inclusión. Ha recibido otros premios como: Premio Escucha 2016 de la Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza, Premio Voluntariado universitario en 2017, Premio Mayores 2023 por el Ayuntamiento de Granada, I Premio a la Inclusión por Granada Down, Premio Alfa Almanjayar 2024, y Pregonero Municipal del Mayor 2025. Igualmente ha sido felicitado por la Unión Europea, por Presidencia del Gobierno y por la Jefatura del Estado en España por la iniciativa Intergeneracional «Ideas para la Paz» llevadas a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Granada en 2023.

Ha trabajado en programas internacionalmente reconocidos como el Proyecto «Cabezas y Corazones» de envío de cartas a mayores en residencias en tiempos de Pandemia.