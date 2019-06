Estas han sido las preguntas de los exámenes de Selectividad de hoy en Andalucía

Nervios. Esta palabra que acompaña a la selectividad siempre fue la protagonista en el primer examen. También es habitual que entre las dos opciones los estudiantes puedan elegir entre un texto periodístico o uno literario. Y este martes se ha repetido. En esta ocasión la opción A, el literario, hablaba de cuando mataron a don Servando, «mi maestro, quemaron todos sus libros y desterraron para siempre a todos los poetas que él conocía de memoria». Es parte de 'Los girasoles ciegos' de Alberto Méndez, del que se examinaron muchos de los estudiantes.

En la opción B, un texto de Pepa Bueno, publicado en El País el día 19 de diciembre de 2018, que lleva por título ¡A correr!. Es una reflexión contra la violencia de género y el machismo tras el asesinato de Laura Luelmo. «No, nosotras no somos solo un cuerpo disponible. Pero es que ellos no son solo un pene incontrolado. La mayoría estamos rodeadas de hombres con los que nos tratamos de igual a igual… Necesitamos a estos hombres para convencer a esos otros hombres, que incluso ayer, con el cuerpo semidesnudo de Laura Luelmo recién encontrado, nos insultaban en las redes sociales». Son algunas de las frases que tuvieron que analizar los más de seis mil estudiantes que se examinan hasta el jueves de las pruebas de acceso a la universidad (PEvAU) en el distrito de la Universidad de Granada (UGR). Los exámenes son los mismos para toda Andalucía, Ceuta y Melilla.

En lengua extranjera, la más demanda suele ser el inglés, aunque también hubo prueba de alemán, francés, italiano o portugués. En Historia, que era el tercero del día, pasó como en Lengua y Literatura. Les preguntaron sobre el proceso de desamortización y el cambio agrario y/o la Dictadura de Primo de Rivera. A elegir entre uno de los dos temas. La anécdota del día se vivió en la sede 15, en Huéscar. Al descubrir los estudiantes que les preguntaban sobre la desamortización se pusieron a aplaudir, según contaron en la UGR.

Las impresiones tras hacer el primer examen eran buenas. Ana Martos, alumna del instituto Juan XXIII de Cartuja, confesaba que había estado muy nerviosa, el lunes por la noche «muy estresada», pero tras el examen de Lengua más «tranquila». Había hecho el texto periodístico y «se me ha dado bien». Quiere hacer Trabajo Social y tiene un 7,75 de media en bachillerato por lo que espera no tener problemas con la nota.

Algo parecido le pasa a Montserrat Angulo, que está decidida a cursar Arqueología, y solo necesita un cinco. «He salido más tranquila de lo que he entrado», decía tras haber respondido a las preguntas sobre el texto de 'Los girasoles ciegos'. David Matas comentaba con Montse, que ha estudiado igual que él en el Ave María Casa Madre, que al entrar en el pasillo del Espacio V Centenario, es cuando se había puesto algo nerviosillo, pero «ahora estoy tranquilo». Tiene de media un nueve y quiere hacer una ingeniería, que no sabe si será Mecánica, Agrónoma o Industrial. Lo que sí tiene claro es que no será en la UGR.

Margarita Martínez que tiene un 8,4 de media en bachillerato, del examen de Lengua hizo el periodístico, confesaba que en la última semana «no he visto la luz del sol porque he estado estudiando». Ella se matriculará en Educación Social, lo decidió tras hacer varios voluntariados.

Francisco Valdivieso respondió a las cuestiones sobre el fragmento de 'Los girasoles ciegos' y se tranquilizó cuando vio las preguntas. Este futuro político, quiere estudiar Ciencias Políticas y de la Administración en la UGR, se ha formado en el Juan XXIII de Cartuja, y nota tendrá porque tiene un ocho de media y su carrera el curso pasado se quedó en un cinco. Elena Vílchez estaba contenta con su primer examen y mucho más animada. Ella quiere estudiar Psicología y también supera el ocho de media en bachillerato por lo que espera no tener dificultades. Ha estudiado mucho, pero este martes se ha llevado un amuleto, su medallón de su hermandad de las Tres Caídas para que le ayude.

Andrea Martín, alumna de Ave María Casa Madre, comentaba con Andrea del Olmo, y con su padre y madre, respectivamente, como se les había dado la primera prueba. Martín había pedido a su progenitor que la acompañara para estar más tranquila y Del Olmo había hecho lo propio con su madre. Andrea Martín quiere hacer Magisterio Primaria y en el caso de no tener nota suficiente para entrar en la UGR dice que «creo que haría otra cosa». Del Olmo se decanta por Criminología porque después quiere entrar en la Policía. Ya se ha informado de las asignaturas y plan de estudios.

Jaime Guerrero, Candela Álvarez y Fran Álvarez, del centro Santo Tomás de Villanueva, como el resto de compañeros, decían que los nervios se habían aplacado pasados los primeros minutos del examen. Jaime quiere estudiar Administración y Dirección de Empresas, tiene en bachillerato un 7,14; Candela, con matrícula de honor en bachillerato, busca una plaza en Traducción e Interpretación en Inglés; y Fran, con un 7,2, espera poder entrar en Fisioterapia. La primera prueba se les dio bien.

Sobre el debate de si es necesario un examen de selectividad único en España, las opiniones son dispares entre el alumnado, unos lo ven bien y otros no se lo han planteado. Margarita Martínez decía que lo ve bien, aunque apunta que a su parecer sería complicado porque sería necesario ajustar todos los temarios de cada comunidad autónoma.

En lo referente a los descansos de una hora entre prueba y prueba, el año pasado eran de media hora, no había unanimidad entre los jóvenes con los que ha charlado este periódico. Unos lo valoran positivamente porque pueden repasar y otros dicen que se ponen más nerviosos. «Con media hora tenemos para descansar y poder comer», decían Elena y Fran. Y muchos de ellos admitían que repasar con el follón se podía repasar poco.

Juan Luis Benítez Muñoz, director de la Unidad de Orientación Académica y Acceso a la Universidad de la institución universitaria granadina, ha explicado que en el primer día no ha habido incidencias. Salvo las anécdotas de una estudiante que se había olvidado el DNI y otra que no había pagado las tasas. Todo eso de un total de 6.113 estudiantes matriculados en el distrito de la UGR.

Esta primera fase se completará con un cuarto examen sobre una materia de modalidad de segundo de bachillerato, que será elegida libremente por cada alumno y de la que se examinará en uno de los dos días siguientes (Fundamentos del Arte II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II). En la fase II o también denominada de admisión podrán hacer hasta dos exámenes más, que sumarán en relación de la carrera elegida. En la UGR se harán unos 32.000 exámenes estos tres días.

Mañana, miércoles, continuarán los exámenes con Fundamentos del Arte II, Latín II y Matemáticas II; a segunda hora habrá Dibujo Artístico II, Griego II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; y a tercera Historia de la Música y la Danza, Técnicas de expresión gráfico-plásticas, Geología e Historia de la Filosofía. Las pruebas terminan el jueves.

Los estudiantes se han repartido en las 24 sedes que tiene la UGR en Granada, Ceuta, Melilla y en los institutos españoles en varias ciudades de Marruecos. Unos 200 profesores de Universidad y de Secundaria se están encargando de las tareas de vigilancia y corrección. Este año la UGR es la coordinadora de todas las pruebas en Andalucía.

Las notas de la PEvAU se publicarán el día 20 y el plazo para realizar la preinscripción en la carrera deseada en la Universidad comienza el día 21, viernes.