PowerYou Xperience impulsa la empleabilidad de más de 130 estudiantes y titulados de distintas especialidades en la Universidad de Granada Los representantes de Recursos Humanos de Grupo Maeva-Torres Morente, On Granada Tech City, Grupo Lactalis Iberia y Caja Rural de Granada han analizado las competencias y habilidades más valoradas hoy en las organizaciones R. I. GRANADA Viernes, 5 octubre 2018, 12:43

Estudiantes y titulados universitarios de distintas especialidades han participado en la jornada PowerYou Xperience celebrada el pasado jueves 4 de octubre, en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada. El objetivo de esta jornada es que los asistentes disfruten de una experiencia de empleabilidad única; que conozcan los retos que plantea el Futuro del Empleo y las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un contexto de transformación digital.

Human Age Institute, iniciativa impulsada por Manpower Group, y la Universidad de Granada han sido las entidades promotoras de esta jornada que ha contado con el patrocinio de la Fundación Cruzcampo dentro de su apoyo al Talento del Sur. Desde ahora hasta final de año, Human Age Institute celebrará otras cuatro jornadas PowerYou Xperience en Algeciras, Madrid, Santander y Santiago de Compostela.

Antonio Delgado Padial, director de la Unidad de Orientación Profesional y Empleabilidad de la Universidad de Granada, y María García, directora de Empleabilidad de Human Age Institute, inauguraron la jornada y presentaron a los invitados a la mesa redonda inicial; los representantes de Grupo Maeva-Torres Morente, On Granada Tech City, Grupo Lactalis Iberia y Caja Rural de Granada.

Los participantes en esta mesa de debate expusieron sus inquietudes y necesidades ante una realidad que cambia de forma ágil y constante y han destacado los idiomas, la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la capacidad de aprendizaje constante o learnability como factores clave a la hora de seleccionar a su Talento junior. «Necesitamos jóvenes que busquen la incomodidad del cambio porque el mundo laboral en constante cambio así lo va a exigir», ha asegurado Juana Lozano, responsable de Talento de Grupo Lactalis Iberia.

Tras el debate ha dado comienzo la charla «Desarrolla tu Talento. The sky is not the limit» impartida por Pablo González (Sevilla, 1994), fundador y CEO de Trivu (antes Pangea), una plataforma global que impulsa oportunidades para conectar, activar y potenciar talento joven con el objetivo de generar un impacto real. González ha analizado el entorno cambiante al que deben enfrentarse los jóvenes que están ahora formándose y a punto de dar el salto al mercado laboral y ha asegurado que «sólo podremos aprovechar lo que está ocurriendo si lo comprendemos. «Vivimos en un mundo hiperconectado y marcado por la transformación tecnológica. La edad ya no te limita, te limita lo que estés dispuesto a hacer. Sólo debemos ser creativos y trabajar con pasión si queremos alcanzar nuestros objetivos profesionales».

Los estudiantes han participado después en talleres prácticos sobre cómo optimizar su curriculum en la era digital o cómo realizar un elevator pitch eficaz, es decir, cómo definir una propuesta de valor como profesional en un breve espacio de tiempo. Además, para finalizar la jornada, los participantes han recibido asesoramiento personalizado para la construcción de su marca personal y han trabajado sus perfiles con expertos en selección a los que han podido plantear todas sus dudas acerca de su futuro profesional.