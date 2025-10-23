Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patrimonio UGR, entre las 30 instituciones más influyentes del mundo en 'Museum Week 2025'

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:08

Patrimonio de la Universidad de Granada ha sido reconocido en la edición 2025 de Museum Week como una de las instituciones más influyentes a nivel internacional, ocupando el puesto número 27 en el ranking mundial de participación. Este resultado sitúa a Patrimonio UGR como una de las entidades culturales más activas y relevantes en el ámbito digital entre museos, centros patrimoniales e instituciones universitarias y refuerza el compromiso de la UGR con la divulgación patrimonial y cultural en el entorno digital, consolidando su presencia en redes sociales como un espacio de encuentro abierto a la sociedad con la vocación de impacto propia de las instituciones universitarias.

Museum Week es un evento global que se celebra cada año en redes sociales, en el que museos, archivos, bibliotecas, universidades y centros culturales de todo el mundo comparten contenidos vinculados a sus colecciones, historia y proyectos. Durante siete días, cada jornada gira en torno a un tema común que invita a reflexionar sobre el patrimonio, la memoria, la inclusión, la sostenibilidad, la diversidad o la innovación cultural, promoviendo el diálogo entre instituciones y públicos de diferentes países.

En la edición 2025, la organización ha propuesto temas como la irrupción IA en las artes y instituciones culturales, la convivencia, la accesibilidad, la mirada a los visitantes o el acto de la visita a los museos, sitios históricos y colecciones patrimoniales. Estos temas se han abordado desde Patrimonio UGR partiendo de una mirada en profundidad a las colecciones y a los trabajos realizados en el Centro de Gestión y Restauración del Patrimonio de la UGR, reconociendo la trayectoria de la institución y el trabajo de un equipo entusiasta y comprometido con su labor.

La participación de Patrimonio UGR en la conocida como semana de los museos comenzó en 2016 y ha destacado por la coherencia de sus contenidos, centrados en difundir la historia de la UGR y su patrimonio histórico, artístico, científico y tecnológico, así como en poner en valor el trabajo de conservación y restauración desarrollado desde la institución.

