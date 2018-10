La UGR participará en un proyecto europeo para la mejora de la enseñanza de matemáticas y ciencias naturales en la Educación Superior El objetivo general es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las universidades participantes de Serbia y Albania R. I. GRANADA Martes, 23 octubre 2018, 09:48

El proyecto Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences/Te Compestá financiado por el programa Erasmus+ se centra en la mejora de los procesos de enseñanza de Matemáticas y Ciencias Naturales en la Educación Superior. El objetivo general es mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las universidades participantes de Serbia y Albania, en línea con las prácticas que se están desarrollando en la Unión Europea. Se utiliza una aproximación flexible e individualizada para mejorar la comunicación y la interacción entre profesores y estudiantes.

La coordinación del proyecto corresponde a la University of Niš (Serbia) y participan universidades de Serbia, Albania, Eslovaquia, Bélgica, República Checa y España. Se espera que en actividades derivadas del proyecto participen unos 1.500 profesores universitarios de matemáticas y ciencias naturales serbios y albanos, y unos 15.000 estudiantes de la misma procedencia.

El equipo de la Universidad de Granada, liderado por María C. Cañadas Santiago, profesora titular del Departamento de Didáctica de la Matemática, participará, entre otros aspectos del programa, en el diseño de tareas que enriquezcan las competencias del profesorado, asesoramiento para la actualización de estructuras en los centros educativos, formación del profesorado, diseño de entornos educativos virtuales, garantía y supervisión de la calidad de la enseñanza. La fortaleza del equipo de la Universidad de Granada está en su conocimiento de las didácticas específicas y en la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.