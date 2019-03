La UGR participa en la reunión de lanzamiento del proyecto Erasmus+ COPHELA, en México Para desarrollar un programa de especialización en Farmacia comunitaria, hospitalaria e industrial R. I. GRANADA Jueves, 28 marzo 2019, 11:21

El proyecto europeo «Cooperation in Quality Assurance for Pharmacy Education and Training betweenEurope and Latin America-COPHELA», aprobado en el marco de la convocatoria Erasmus+ 2018, tiene como objetivo general proponer un programa de especialización en Farmacia comunitaria, hospitalaria e industrial que permita el desarrollo profesional atendiendo a los enormes avances en terapias.

La plataforma albergará cursos masivos online abiertos (MOOC) que serán puestos en marcha en las universidades participantes. El empleo de este tipo de herramientas como los cursos masivos online abiertos (MOOC) busca eliminar las barreras temporal, física y económica para el acceso a la formación, lo que redundará, sin lugar a dudas, en el beneficio de los pacientes.

Las sesiones de trabajo se han celebrado en la sede de la Asociación Farmacéutica Mexicana, durante los días 11 y 12 de marzo, con la participación de todas las instituciones miembros del proyecto así como de una amplia representación de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco y de distintas entidades entre las que se destacan la Asociación Farmacéutica Mexicana, el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de México, la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas de México, la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia (COIFFA), la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la Academia Iberoamericana de Farmacia, Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP), la Academia Nacional de Farmacía do Brasil, la European Association of Faculties of Pharmacy (EAFP), el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, la Asociación Española de Farmacia Hospitalaria y la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) como unidad gestora del programa Erasmus+ en la Comisión Europea.

La UGR es la responsable de la coordinación del proyecto siendo las principales unidades de la UGR implicadas en la ejecución del proyecto la Oficina de Relaciones Internacionales, en la que recae la gestión administrativa y financiera, y el CEPRUD, que coordinará los aspectos técnicos. La coordinación académica y general del proyecto estará a cargo del profesor Antonio Sánchez Pozo de la Facultad de Farmacia.

El proyecto está dotado con una subvención de 600.000 € y fue clasificado por la Agencia Ejecutiva de Bruselas en el grupo I, que engloba 118 proyectos de muy buena calidad, sobre un total de 847 proyectos presentados.