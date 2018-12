La UGR participa en un proyecto europeo sobre la mejora de la dimensión académica de la movilidad internacional de estudiantes RAMÓN L. PÉREZ A través de la creación de una plataforma virtual que facilite el acceso a la oferta de titulaciones y asignaturas de las universidades participantes en el programa de movilidad Erasmus R. I. GRANADA Jueves, 13 diciembre 2018, 11:54

El pasado 5 y 6 de noviembre tuvo lugar en la Universidad de Lodz (Polonia) la reunión de lanzamiento del proyecto Erasmus+ titulado «AIMED - Aiming to educate by promoting the academic dimension of Erasmus+» en el que la Universidad de Granada participa a través del Vicerrectorado de Internacionalización y la Oficina de Relaciones Internacionales. Este proyecto pretende contribuir a la mejora de la dimensión académica de la movilidad internacional de estudiantes a través de la creación de una plataforma virtual que facilite el acceso a la oferta de titulaciones y asignaturas de las universidades participantes en el programa de movilidad Erasmus.

El proyecto AIMED comenzó el pasado 1 de septiembre y durante sus 24 meses de vigencia se abordarán distintas fases relacionadas con el proceso de movilidad internacional de estudiantes. En primer lugar, se realizará un análisis del estado actual de las ofertas académicas publicadas por las universidades socias del proyecto, para lo que se contará con la colaboración de estudiantes de grado de diversas titulaciones (focusgroup). En una segunda fase, se procederá al diseño y posterior puesta en marcha de una plataforma virtual desde la que los estudiantes podrán acceder de manera fácil e intuitiva a los catálogos de titulaciones y asignaturas de las universidades socias. Por último, se darán a conocer los resultados e impacto de dicha plataforma y su posible implantación en otras universidades.

El proyecto AIMED está coordinado por la Universidad de Lodz (Polonia) y cuenta con la participación de otras cinco universidades europeas: Universidad de Cádiz (España), Universidad de Santiago de Compostela (España), University of Primorska (Eslovenia), European Humanities University (Lituania) y Vytautas Magnus University (Lituania), además de una red de universidades (European University Foundation) y una asociación de estudiantes (Erasmus Student Association-ESN).

La iniciativa cuenta con una subvención por importe de 299.559 €, procedente de la convocatoria 2018 del programa Erasmus+ Acción Clave 2–Asociaciones Estratégicas. La Universidad de Granada participa también en otras seis Asociaciones Estratégicas Erasmus+, aprobadas en las convocatorias 2017 y 2018, siendo la institución coordinadora de una de ellas.