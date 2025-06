Unos parásitos intestinales dan la pista para identificar el uso de las cañerías de una hospedería andalusí del siglo XII

Ideal Martes, 17 de junio 2025, 09:59 Comenta Compartir

Una investigación internacional ha descubierto el uso de distintas estructuras de saneamiento en un 'funduq' (una especie de hospedería) de los siglos XII y XIII gracias al estudio de parásitos intestinales encontrados en este lugar arqueológico, ubicado en Murcia. Investigadores de la UGR y de la Universidad de Murcia encabezan el trabajo.

El análisis de parásitos antiguos -conocido como paleoparasitología- permite una aproximación bioarqueológica muy detallada y ayuda a reconstruir las condiciones higiénicas, sanitarias y socioeconómicas de poblaciones del pasado.

En este caso, la investigación se ha centrado en las redes de saneamiento de un 'funduq' localizado en el conjunto arqueológico de San Esteban de Murcia (España). El yacimiento contiene restos arqueológicos del arrabal de la Arrixaca, en uso entre los siglos XI y XIII, y que está siendo objeto de estudio dentro de un proyecto interdisciplinar coordinado por la Universidad de Murcia, en el marco de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Murcia.

Ampliar Ramón López Gijón

El objetivo ha sido determinar si las cañerías localizadas servían para evacuar aguas limpias (como las de la lluvia) o residuales (con restos fecales), mediante la presencia o ausencia de huevos de helmintos intestinales ligados a los restos fecales.

«En particular, el hallazgo de geohelmintos (que son parásitos que realizan una parte de su ciclo biológico en tierra, desarrollando unas cubiertas especialmente resistentes) como es el caso del Ascaris sp. y del Trichuris sp., ha servido para identificar con precisión qué canalizaciones recogían aguas sucias y cuáles no, existiendo una fuerte correlación entre las hipótesis de los científicos y los hallazgos paleoparasitológicos», explica Ramón López Gijón, investigador de la UGR que firma este trabajo.

Las muestras de control tomadas en distintos puntos del yacimiento murciano han dado negativo, lo que descarta la contaminación del entorno estudiado.

Por su parte, la investigadora de la UGR Alicia Hernández Robles aporta otro dato sorprendente: «El descubrimiento de parásitos en tuberías que no estaban conectadas con la planta baja sugiere la existencia de letrinas en pisos superiores de los que no se han conservado restos materiales. Hasta ahora, esta hipótesis no se había podido confirmar a partir de los estudios arqueológicos, por lo que la aportación de la paleoparasitología ha sido clave y profundiza en esta cuestión», concluye la científica.

Este trabajo es el resultado de un estudio interdisciplinar entre investigadores de las universidades de Granada y Murcia, junto a científicos de universidades francesas, portuguesas e italianas.

Temas

Universidad de Granada