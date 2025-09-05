La Orquesta y el Grupo de Teatro y Danza de la UGR abren sendos periodos de audiciones Las inscripciones están abiertas hasta el 7 de octubre en el caso de la orquesta y hasta el 16 de septiembre para el grupo de teatro y danza

Ideal Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:47 Comenta Compartir

El Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la Universidad de Granada ha abierto el plazo de inscripción para las audiciones de la Orquesta y del Grupo de Teatro y Danza de la UGR.

En el caso del Grupo de Teatro y Danza, se buscan actores y actrices para participar en el proyecto escénico Fascismo/Amor, que se estrenará en el 23º Festival Internacional de Teatro Universitario de Granada (FITUG) en marzo de 2026 y tras el cual se realizará una gira. El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de septiembre de 2025 a las 14:00 horas y las solicitudes se realizarán de forma online. Posteriormente, las pruebas tendrán lugar el 23 de septiembre por la tarde, en el Aula de Artes Escénicas del V Centenario.

Por otro lado, la Orquesta de la Universidad de Granada también tiene abierto el periodo de solicitud para participar en las audiciones que permitirán incorporar nuevos músicos durante el curso académico 2025/2026. Las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 7 de octubre de 2025 a las 13:00 horas y es imprescindible la inscripción previa. Las pruebas se celebrarán el 10 de octubre en el Espacio V Centenario.

Temas

Universidad de Granada