Oportunidad para trabajar en la Universidad de Granada como informático: publicada la oferta de empleo El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto hasta el día 11 de noviembre

Nueva oportunidad de acceder a un puesto de trabajo en una de las mayores empresas granadinas: en la Universidad de Granada (UGR). Este miércoles, 22 de octubre, abre el plazo para presentar la solicitud, hasta el día 11 de noviembre. Para participar en el proceso selectivo de acceso libre para ingreso en la escala de gestión de informática.

Ocho plazas. En el BOE núm. 253, de 21 de octubre de 2025, se ha publicado la resolución de 2 de octubre de 2025, del rector de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso selectivo de acceso libre para ingreso en esta escala de gestión de informática Grupo A, Subgrupo A2. El anuncio concreta que quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar electrónicamente su solicitud. Para ello, deberán inscribirse mediante el procedimiento 'Procesos selectivos de PTGAS: Solicitud de admisión', disponible en la sede electrónica de la Universidad granadina (https://sede.ugr.es). En la ficha del citado procedimiento se indican las instrucciones a seguir para cumplimentar la solicitud de admisión a procesos selectivos.

Del total de plazas, se reservará para ser cubierta por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por cien una plaza para discapacidad por enfermedad mental. El procedimiento de selección será el de concurso-oposición. La fase de oposición se desarrollará con los ejercicios y puntuaciones establecidas en «el anexo II de esta convocatoria, y el programa de materias en que se basarán será el contenido en el anexo I».

Exámenes

La fecha y lugar para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, que no podrá iniciarse antes del día 15 de enero de 2026. «Y se fijará en la forma establecida en la base 4.1 de esta convocatoria». La fase de concurso, por otra parte, se desarrollará conforme a lo dispuesto en «la base 6 de la presente convocatoria y con la aplicación del baremo contenido en el anexo II».

Todos los requisitos, procedimientos y baremo están publicados. La plantilla del personal de administración y servicios de la UGR está integrada por más de 2.500 personas, distribuidas en las diferentes áreas institucionales.