Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Fotografía de un momento de la erupción del volcán de La Palma en 2021, tomada por Pablo Rey Devesa, primer autor del estudio

Un nuevo método con IA puede predecir erupciones volcánicas con hasta 12 horas de antelación

Investigadores de la UGR lideran un estudio para el desarrollo de una técnica probada en volcanes de varios países del mundo, que permite también confirmar el final de una erupción en apenas tres horas

Ideal

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:12

Comenta

Una investigación internacional liderada por la Universidad de Granada ha conseguido desarrollar un procedimiento basado en Inteligencia Artificial y Teoría de la Señal capaz de ... predecir erupciones volcánicas con al menos doce horas de antelación y confirmar su finalización en tan solo tres, un avance crucial para la gestión de riesgos y la protección civil. Esta metodología, que ya ha sido validada con éxito en las erupciones del volcán Tajogaite en La Palma (2021) y el Volcán de Fuego de Colima (México), analiza en tiempo real parámetros sísmicos para anticipar eventos eruptivos y caracterizar su comportamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  4. 4 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  5. 5 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  6. 6 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  7. 7 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  8. 8 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  9. 9 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  10. 10

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un nuevo método con IA puede predecir erupciones volcánicas con hasta 12 horas de antelación

Un nuevo método con IA puede predecir erupciones volcánicas con hasta 12 horas de antelación