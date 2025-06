Un mural por la paz mundial convierte la UGR en un espacio en defensa de la no violencia Una obra colaborativa impulsada por el Instituto de la Paz y los Conflictos rinde homenaje a la memoria colectiva y al compromiso por la paz como preludio al II Foro Internacional de Paz que la UGR acoge en octubre

La Fundación Unamos Culturas, en colaboración con el artista costarricense Michael Picado, ha culminado el mural Manifiesto Visual por la Paz Mundial, una obra de gran formato instalada en la Sala Gandhi del Instituto de la Paz y los Conflictos (IPAZ), ubicada en el Centro de Documentación Científica de la Universidad de Granada.

Este mural, de 2.50 metros de alto por 4.70 metros de ancho, ha requerido dos semanas de trabajo colaborativo bajo el impulso de José Ángel Ruiz Jiménez, director del IPAZ, y del catedrático Mario López.

La pieza se erige como un manifiesto visual en defensa de la no violencia, la memoria colectiva y el compromiso global por la paz. En el centro de la composición destaca una poderosa imagen del Dr. Martin Luther King Jr. rodeado por una multitud estilizada que porta pancartas con las siglas de instituciones internacionales dedicadas a la construcción de paz, como la UGR, el IPAZ, el Instituto CAPAZ, el CBCGDF y la Fundación Cultura de Paz. También se incluyen palabras como «Paz» en lenguas indígenas del Abya Yala (quechua, muisca, guaraní, mapuche) y en otros idiomas del mundo (polaco, hebreo, ruso, árabe).

«La propuesta surge a partir de un proceso de diálogo estético y conceptual con Julián Ramírez. Desde el inicio tuvimos claro que queríamos una imagen que no solo representara, sino que también provocara reflexión. La figura de Martin Luther King fue nuestra elección natural: representa una lucha que no ha cesado. Ubicarlo en el salón Gandhi del IPAZ le da aún más profundidad, porque es un espacio consagrado al pensamiento crítico y a los procesos de paz a escala global», ha manifestado el artista costarricense Michael Picado.

«Queríamos construir una imagen de continuidad histórica. Martin Luther King no está solo: la marcha detrás de él está compuesta por instituciones que hoy trabajan activamente por la paz y la justicia en distintas regiones del mundo. Las siglas visibles en las pancartas —IPAZ, CAPAZ, JEP, FCP— no son decorativas, sino declaraciones éticas. Este mural es una representación de que la paz no es un monumento estático, sino una marcha en curso. Nuestra intención fue personalizar la imagen para que dialogara de manera íntima y permanente con el entorno académico del Instituto», ha subrayado Julián Ramírez.

El uso exclusivo de la escala de grises remite a los archivos fotográficos de las luchas por los derechos civiles, dotando a la obra de una dimensión simbólica que dialoga con la historia desde una perspectiva intercultural, multilingüe y pedagógica.

