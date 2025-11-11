El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor

«Soy José Antonio Fuentes Mesa, nací el 28 de marzo de 2003 en Lucena (Córdoba). Estudié el grado en Matemáticas en la Universidad de ... Granada (UGR), al que accedí con una nota de 13,775 (sobre catorce). Terminé la carrera con una media de 9,715 (sobre diez), obteniendo 36 matrículas de honor, dos sobresalientes y un notable (en Álgebra I, con un 8,7)».

Son los datos que relata, al ser cuestionado por este periódico, el joven que ha logrado el premio extraordinario del grado de Matemáticas de la institución universitaria granadina. Finalizó en el curso 2022-2025. Obtuvo la mayor nota en su grado y en todas las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias granadina, donde ofertan otros títulos como Física, Estadística y Química, entre otros.

Es un joven que huye de los grandes adjetivos. Un currante de los estudios al que le gusta aprender. Ha sacado sus estudios con becas. «Siempre he estudiado gracias a becas», destaca. Detalla que la general del Ministerio y las de investigación, que se pueden conseguir. En tercer curso consiguió una del plan propio de la UGR, en cuarto tuvo la beca de colaboración del Ministerio y ahora está cursando el máster en Matemáticas y Aplicaciones en la Universidad Autónoma de Madrid con ayuda económica.

«Disfruto de una beca JAE Intro ICU en el ICMAT, donde realizo mi trabajo fin de máster bajo la dirección de Diego Córdoba, estudiando cuestiones relacionadas con las ecuaciones que surgen en la mecánica de fluidos», concreta. Subraya que «me vine a Madrid por la beca del ICMAT. En mi opinión es la mejor oportunidad que se puede conseguir en España para hacer el máster». El Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y tres universidades de Madrid: UAM, UC3M y UCM. «Es un sueldo de 1.000 euros al mes, estoy a media jornada», especifica. «También este verano y el anterior conseguí la beca Intro so del ICMAT, que cubría un mes de estancia en Madrid. En mi caso la pedí con Diego Córdoba, repetí este verano y ahora estamos con la del máster», describe en relación al apoyo público económico.

De 3 a 4 horas diarias

Volviendo al expediente académico, Fuentes Mesa señala que esas buenas notas son fruto de un trabajo constante. Entre semana dedicaba unas 3-4 horas diarias al estudio además de las clases, y otras 6 horas de viernes a domingo. «Creo que la clave está en dedicarle tiempo y ser disciplinado desde el primer día, y estudiar a fondo los libros de la bibliografía fundamental, ya que los problemas más interesantes y difíciles suelen encontrarse allí», cuenta para los que estén ahora en la tarea.

De cara al futuro, le gustaría dedicarse a la investigación en Matemáticas, ya sea en un centro de investigación como el ICMAT o en una universidad, combinando la docencia y la investigación. «Poder vivir de estudiar y resolver problemas sería un verdadero privilegio», suelta con un potente mensaje.

A quien no le gusta las Matemáticas les dice que «no pasa nada ¿Qué otra cosa puedes decir? Sobre gustos no hay nada escrito y me parece normal que no a todo el mundo le gusten las Matemáticas. Sin embargo, creo que hay gente que se queda solo con lo que vio en el instituto, y podría llegar a disfrutar de esta disciplina si estudiase otras ramas más llamativas. Para mí lo fue el cálculo de áreas extrañas, pero la probabilidad también es muy interesante y contraintuitiva». El gusto por las Matemáticas se lo inculcó David Arcoya Álvarez, catedrático del departamento de Análisis Matemático de la UGR, confiesa.