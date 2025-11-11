Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Antonio Fuentes, en el ICMAT, donde hace el trabajo fin de master. IDEAL

El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor

José Antonio Fuentes Mesa logra el premio extraordinario expediente académico en la Facultad de Ciencias con un 9,715

Andrea G. Parra

Martes, 11 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

«Soy José Antonio Fuentes Mesa, nací el 28 de marzo de 2003 en Lucena (Córdoba). Estudié el grado en Matemáticas en la Universidad de ... Granada (UGR), al que accedí con una nota de 13,775 (sobre catorce). Terminé la carrera con una media de 9,715 (sobre diez), obteniendo 36 matrículas de honor, dos sobresalientes y un notable (en Álgebra I, con un 8,7)».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  4. 4 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  7. 7 Meteorólogos señalan dónde lloverá más barro en Granada de forma inminente
  8. 8 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  9. 9

    La salida de Speight al Obradoiro, inminente
  10. 10 Incautadas 7.400 plantas de marihuana, cocaína y drogas de diseño en ocho operaciones en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor

El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor