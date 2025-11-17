Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ideal

María Isabel Cabrera, reelegida presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas

Cabrera dirige Editorial Universidad de Granada desde 2011

Ideal

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:39

Comenta

Las editoriales de las universidades y centros de investigación españoles han reelegido en su asamblea anual celebrada recientemente en Zaragoza a María Isabel Cabrera, directora ... de Editorial Universidad de Granada, presidenta de la nueva junta directiva de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE). Cabrera presidirá la asociación durante los dos próximos años y cumplirá así su tercer mandato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  2. 2 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  3. 3 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  4. 4

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  5. 5

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7 La casa de dos plantas por menos de 7.500 euros que arrasa en AliExpress
  8. 8

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve
  9. 9 Las quejas de José Alberto y la tensión con Astralaga y Lama al final
  10. 10 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal María Isabel Cabrera, reelegida presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas

María Isabel Cabrera, reelegida presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas