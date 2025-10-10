María Encarnación Aguilar Ferrándiz, nueva decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGR

Ideal Viernes, 10 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

María Encarnación Aguilar Ferrándiz, profesora catedrática del Departamento de Fisioterapia, ha sido elegida decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, en las elecciones celebradas el 29 de septiembre de 2025.

Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Granada (2005) y licenciada en Antropología Social y Cultural (2008), completó su formación de posgrado con dos másteres oficiales: en Antropología Física y Forense (2009) y en Neurociencias y Dolor (2012). En 2012 obtuvo el título de Doctora Internacional, en colaboración con la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y realizó su formación posdoctoral en la Vrije Universiteit Brussel.

Su inicio en la docencia, se desarrolló mediante la figura de tutora clínica como fisioterapeuta asistencial vinculada al ámbito sociosanitario y hospitalario. En el año 2012, comienza su carrera docente universitaria en la Universidad de Jaén, como profesora sustituta interina, donde impartió docencia en el área de Fisioterapia. En 2015 se adscribió al Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Granada, donde ha desarrollado una intensa labor docente en titulaciones oficiales de grado y posgrado. Coordina desde 2014 asignaturas vinculadas a la fisioterapia vascular periférica. Ha participado como docente en másteres oficiales de varias universidades, así como en programas internacionales de posgrado en Chile. Su compromiso con la innovación educativa se refleja en su participación en más de 20 proyectos de innovación docente, con difusión nacional e internacional y 17 capítulos de libro en editoriales de prestigio como Elsevier o Medica panamericana.

Sus líneas de investigación se han centrado en el abordaje fisioterapéutico de la patología vascular periférica, el dolor crónico y la discapacidad, destacando su producción en patologías como el dolor lumbar crónico y la Fibromialgia. Investigadora principal del grupo PAIDI CTS-526 «Fisioterapia y Atención Primaria» y del Grupo consolidado E-03 «Fisioterapia, Cuidados en Enfermería y Biomedicina Traslacional» Instituto Biosanitario ibsGRANADA, cuenta con más de 180 comunicaciones a congresos y 91 artículos en revistas científicas de impacto. Además, ha participado en 7 proyectos de carácter autonómico, nacional e internacional y 6 contratos de transferencia con sector productivo. Destacar, el reciente proyecto de investigación que desarrolla como Investigadora Principal centrado en la «Respuesta vascular, producción de moléculas inflamatorias/oxidativas y su relación con la modulación del dolor frente a estresor por frío y fatiga en Fibromialgia.», concedido por el Instituto de Salud Carlos III.

Su experiencia en gestión académica se ha consolidado a través del liderazgo de proyectos de investigación competitivos como investigadora principal, tanto a nivel autonómico como nacional, y de la coordinación de iniciativas docentes, contratos de transferencia y gestión de becas de personal docente e investigador. Asimismo, desde 2017 ha desempeñado el cargo de vicedecana de Ordenación Académica y Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud, y es miembro activo de la Conferencia de Decanos de Fisioterapia. En el ámbito de la conexión con el entorno, forma parte de la Comisión de Participación y Seguimiento de la Cátedra INNOVABISS —Cátedra de Investigación e Innovación en Bienestar Social y Salud— en colaboración con el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, fomentando la transferencia de conocimiento, la innovación aplicada y el desarrollo de estrategias colaborativas entre universidad y sistema sanitario.