Un San Lucas contra el machismo

El Lucas fue por primera vez representado por la alumna de cuarto, que censuró el «menosprecio» y los asesinatos «por el hecho de ser mujeres» Las novatadas de Medicina se disfrazan de 'Juego de Tronos' para reivindicar el papel de la mujer ANDREA G. PARRA GRANADA Jueves, 18 octubre 2018, 01:45

Las novatadas. El bautizo de iniciación. La fiesta de bienvenida. Estas tres fórmulas y alguna más fueron utilizadas ayer miércoles -día 17 de octubre aunque la efeméride es hoy día 18- para referirse a la celebración del patrón de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR): San Lucas.

Los universitarios, que ahora van a clase en el PTS, volvieron a la vieja sede de la avenida de Madrid. Lo hicieron con los estudiantes de cuarto, que son los organizadores, disfrazados de personajes del universo de la serie 'Juego de Tronos', y los alumnos del resto de cursos con los pijamas y batas sanitarias. Los estudiantes de primero en esta ocasión iban con sus peores galas (chándal así como pantalones y camisetas viejas) porque después fueron pintados con toda suerte de purpurinas, pinturas y espray, entre otros materiales de colores.

'Game of Lucas' comenzó sobre las 11.30, a las puertas del Espacio V Centenario, con una puesta en escena digna de cualquier función de actores y actrices aficionados que recorren pueblos y aldeas en verano. Daenerys Targaryen, por decenas, y Jon Nieve desfilaron durante toda la mañana y pronunciaron todo tipo de cánticos. Aunque los protagonistas, con permiso de los estudiantes de primero, fue el séquito y la Lucas, por primera fue representado por una alumna. Antes siempre había sido un alumno.

Por no faltar no faltó ni la banda sonora de 'Juego de Tronos'. La interpretaron, con todo tipo de instrumentos, estudiantes de Medicina. Se montó en las escaleras de la antigua Medicina un escenario por el que pasaron la Daenerys de las borracheras, la bruja roja, entre otros muchos personajes -todos alumnos de cuarto-.

Hubo tiempo para las bromas, para acordarse de los apuntes de Miguel, de los malos ratos que pasan con Histología y para hacer un juramento en el que, entre otras cosas, se comprometieron, los nuevos estudiantes, a llegar a ser médicos.

«Plebeyos, plebeyas; borregos, borregas; estudiantes amargados...». Fue uno de los primeros gritos del día. Les advirtieron a los nuevos de que «enero es oscuro», es la época de exámenes. Hubo toda suerte de aplausos y reclamos en una representación que duró casi media hora. El grito final vino cuando alguien chilló: «Nosotras luchamos. Nosotras gobernamos. Nosotras reinamos. Nosotras estamos aquí por vosotras. Este año por primera vez el Lucas es una mujer». Los grandes aplausos rompieron el silencio. Y Lucas, la estudiante Mara, se subió a su trono y les hizo a los alumnos de primero que pronunciaran un juramento en el que se comprometieron, entre otras cosas, a ser su ejército.

Hacia San Lázaro

Fue entonces cuando comenzó el recorrido hacia la plaza San Lázaro. En ese espacio (con plásticos y cartones para no manchar) fue donde los estudiantes de segundo y tercero principalmente se emplearon a fondo para pintar pelo, cara y blusas a los estudiantes de primero. A algunos les pintaron hasta los dientes. Los estudiantes que ahora están en cuarto fueron los últimos a los que, en primero, les tiraron huevos y todo tipo de comidas.

Después fueron a la plaza de la Universidad. La policía local vigiló en todo momento el desarrollo de los acontecimientos. Allí, después de cantar 'Illo, illo, illo... Derecho es un cursillo' o 'Un, dos, tres, cuatro, queremos sangre de novato', la Lucas, en este caso, pronunció su discurso habitual. Ensalzó lo bonita que es Granada, la familia que van a hacer con sus compañeros de carrera, que nunca olvidarán esta jornada porque «es una de las más bonitas de la titulaciones», y fue reivindicativa. En todo momento la plaza se rindió a la Lucas.

En la parte reivindicativa los futuros galenos y galenas se sumaron a decir basta ya al machismo. «Nosotras no somos hombres», voceó. «Y nos están matando, menospreciando, faltando al respeto por el hecho de ser lo que somos: mujeres. Somos mujeres fuertes que van a luchar cada día por cumplir su sueño de ser médicos, que no se someterán ante los ambientes machistas del hospital, mujeres que no van a rendirse y además no van a estar solas. Aquí estamos hombres y mujeres feministas de Medicina... Sólo juntos conseguiremos luchar por la igualdad, acabar con este machismo instaurado. Seremos hombres y mujeres dispuestos a cuidar de ellas, de todas ellas, de todas las que sufran», denunció y reivindicó la Lucas, caracterizada del personaje Rey de la Noche. «Hoy se ha conseguido que se suba aquí una mujer representando a una promoción. Y tengo otro mensaje, que las cosas sean de una manera no significa que no se puedan cambiar», clamó.

En su alocución la joven pidió respeto. «Y cuando pregunten por el médico, cuando no te tomen en serio, cuando te ofendan.... no decaigas amiga, compañera, porque aquí estamos todos juntos cubriéndote las espaldas», bramó. Y la plaza coreó el famoso cántico: «Útero, vagina, Medicina».

La Lucas fue más exigente que nunca (en otras ocasiones también se han incluido en el discurso reivindicaciones, pero este año ha estado conectado con la actualidad y siguiendo el movimiento del 8M o el Me Too). Entre pinturas y disfraces esperan que este mensaje cale.

Disfraz y maquillaje

La jornada discurrió con decenas de anécdotas. Los disfraces merecen casi un capítulo de la serie. El de la chica que encarnó el Lucas, de Rey de la Noche, costó 300 euros. El maquillaje horas. Desde las siete de la mañana a las diez. Se lo hicieron en la Escuela de Maquillaje DyD. La media del precio de los otros disfraces fue de 40 euros, aunque algunos costaron más y otros menos. Los hubo a quien se los hizo su madre y ellos no sabían mucho si había costado más o menos.

Para organizar la jornada del Lucas los universitarios de cuarto llevan meses. A principios de septiembre empezaron a hacer los disfraces. Han creado diferentes comisiones de trabajo. Pidieron permisos a la Policía Local, contrataron a empresas para el sonido en el Espacio V Centenario, para la plataforma en la plaza de Derecho, para no subirse a la escultura de Carlos V; e incluso pusieron dinero por si les multaban por algo.

Cada estudiante de cuarto puso 55 euros, más cinco por si había multas. Se disfrazaron 129 de Daenerys; 69 de Jon Nieve; y 17 de séquito de diferentes personajes. En total 215, según los datos aportados por la organización. Si se multiplica por sesenta euros son 12.900 euros de los estudiantes de cuarto. Hacen barriles (fiestas) para poder recuperar parte del dinero que ponen.

Por la tarde se fueron, tanto los estudiantes de primero como los del resto de cursos, a un local de ocio a un pueblo del Área Metropolitana a continuar la fiesta.

Con lo que no contaban este miércoles era con el apoyo del decanato de la Facultad de Medicina ya que las novatadas están prohibidas. Desde la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR recordaron, en esta misma línea, que las novatadas no están permitidas. «Nuestras postura es la misma de todos los años. Se trata de una celebración festiva que forma parte de una tradición», añadieron desde la Oficina de Gestión de la Comunicación.