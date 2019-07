La UGR y Educación reconocen a los 30 mejores estudiantes de selectividad Los 30 alumnos que han obtenido las mejores calificaciones en selectividad en el Hospital Real / ALFREDO AGUILAR En un acto celebrado en el Hospital Real, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, destacó que son «un ejemplo para la sociedad» ANDREA G. PARRA Martes, 9 julio 2019, 02:03

Son los que han conseguido las mejores calificaciones. Son el club de los 30 alumnos con las mejores notas en la selectividad, por eso la Universidad de Granada (UGR) y la Delegación de Educación reconocieron este lunes se esfuerzo y sus brillantes expedientes académicos. En el salón de rectores del Hospital Real había miles de horas de estudio acumuladas y ganas de ser universitarios o seguir formándose en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Cristina Rodríguez, que estudió en el Juan XXIII de la Chana, ha sido la estudiante con mejor nota de acceso, un diez sobre diez, en la selectividad en 2019 en el distrito de la institución universitaria granadina. Al final ha hecho la preinscripción en Educación Primaria bilingüe en la UGR –también había barajado Medicina–. Javier Garrues (9,975, Regina Mundi) y Pedro Saavedra (9,96, Padre Manjón), segundo y tercero, estudiarán el doble grado en Matemáticas+Informática y el grado en Matemáticas, respectivamente. Los tres estaban en primera fila.

Garrues fue el encargado de leer en nombre de todo el alumnado reconocido. «Los resultados no se nos han regalado y es eso lo que hace que tengan el gran valor que tienen. Hoy podemos decir orgullosos que hemos logrado algo que muy pocas personas han conseguido. Nuestros resultados no son más que la cara visible de todo el camino recorrido. Un largo camino que ha hecho de nosotros las personas que somos a día de hoy», dijo en su parlamento. «No se nos puede olvidar que no debemos elegir nuestro futuro según nuestras notas sino según nuestras aspiraciones», defendió. «Espero que sepamos seguir el camino y mostrar al mundo que nuestra presencia hoy –ayer para el lector– aquí no ha sido una mera casualidad», reivindicó. Fue una alocución muy aplaudida.

Entre los que aplaudió estaba Martín Navarro, alumno de Escolapios, matrícula de honor en el bachillerato (9,805 en la prueba de acceso y en la de admisión un 13,715). Va a estudiar ingeniería aeroespacial en Madrid. Este joven lo tiene claro y, aunque se tenga que ir de Granada, cursará esta ingeniería que espera algún día le permita trabajar en el diseño de piezas de aviones y cohetes.

Antonio Muñoz, que ha estudiado en el colegio Mulhacén, tiene de nota de acceso un 9,825 y en admisión un 13,675. Estudiará oficial de Guardia Civil en Zaragoza. Ya ha hecho las pruebas físicas y hoy va a Madrid al realizar el psicotécnico y la prueba de inglés. Estudiará ingeniería de seguridad, según cuenta. Explica que le gustaría dedicarse a temas relacionados con antiterrorismo o salvamento en montaña.

Yolanda Ruiz es otra de las estudiantes de matrícula de honor en el bachillerato. Lo hizo en el Granada College y obtuvo un 9,88 en la selectividad. Va a estudiar Medicina. Dice que la biología le ha interesado siempre mucho y tiene claro, además, que lo que le gusta es la cirugía. Pablo de Garaizábal Rafiq, alumno del instituto Trevenque de La Zubia, estudiará Psicología porque es una carrera «muy interesante».

El vicerrector de Estudiantes de la UGR, José Antonio Naranjo, les animó a disfrutar de los estudios universitarios y de todos los servicios que oferta la institución (voluntariado, deporte, cultura…). El delegado de Educación de la Junta, Antonio Jesús Castillo, reconoció el trabajo de los profesores en el instituto y a los alumnos les dijo que pongan «pasión e ilusión» en lo que hagan. Hay algunos que no podrán estudiar en Granada porque no se imparte la titulación que les gusta y a ellos les animó «a volver a Granada porque necesitamos a los mejores».

La rectora, Pilar Aranda, que presidió el acto, destacó que para que la Universidad sea mejor necesita también de los mejores. «Sois ejemplo para la sociedad, para vuestros compañeros y para nosotros mismos», subrayó mientras explicaba que la sociedad necesita también a los mejores. Les animó a perder el miedo a la universidad porque «somos normales, en la mayoría de los casos peores que vosotros».

La máxima mandataria de la UGR llamó la atención, además, sobre la masculinización y feminización de determinadas carreras. La alumnas se decantan por carreras de la rama de Ciencias de la Salud y los chicos por las ingenierías.

Selectividad en julio

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, se refirió en el acto a la necesidad de que la convocatoria extraordinaria de septiembre de la selectividad se suprima y se haga en julio. «La hemos pedido todos los rectores», dijo en referencia a la comunidad autónoma andaluza. Aranda avanzó que la consejería de la Junta de Andalucía está «receptiva».

Desaparecería la prueba extraordinaria de recuperación de selectividad en septiembre y se haría en julio. Desde hace tiempo, la propia rectora había trasladado a la Administración autonómica la necesidad de que se llevara a cabo este cambio. La Universidad granadina suprimió los exámenes de recuperación en septiembre y ya se hacen en julio o febrero. Estas medidas –presentes en otras universidades andaluzas– provoca que algunos estudiantes de primero empiecen las clases casi un mes más tarde de haber comenzado el curso oficial en la Universidad. Con el calendario anterior también había desajustes.

En lo referente a la implantación de una prueba única de acceso a la universidad en toda España, Aranda explicó que pedirá al Gobierno central un estudio detallado para saber si realmente hay diferencia o no. «No puede ser que salga una comunidad autónoma diciendo que la suya es la más difícil», lamentó. Es partidaria de que el análisis y los debates se hagan desde ya.