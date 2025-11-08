Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta destina más de 10M€ a bonificar el coste de la matrícula a 24.362 estudiantes de la UGR

Esta compensación se aplica desde este curso 2025/2026 a aquellos alumnos que se encuentren en una situación sobrevenida por accidente o enfermedad grave y no cumplen con los requisitos

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:50

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación bonificó el pasado curso 2024/2025 el 99% de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula a 24. ... 362 estudiantes de grado y máster de la Universidad de Granada (UGR) con una partida de 10,18 millones de euros transferida vía modelo de financiación a esta institución académica. Esa inyección supone un incremento del 5,8% con respecto a la dotación consignada el curso 2023/2024, cuando se destinaron 9,62 millones de euros para cubrir la matrícula de un total de 23.857 jóvenes.

