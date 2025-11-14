Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta acuerda un reparto de 387,34 millones de euros para la UGR

La Consejería de Universidad realizará una segunda distribución de fondos en las próximas semanas, en la que se incluyen los 16 millones de financiación adicional, así como otras partidas de personal

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:30

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores del sistema público de educación superior han acordado en el seno del Consejo Andaluz de ... Universidades (CAU) reunido hoy el primer reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para el ejercicio 2025 que se concreta en 1.708,68 millones de euros. El CAU, presidido por el consejero José Carlos Gómez Villamandos, ha dado cuenta también de los proyectos e importes por cada institución académica que podrán ser financiados con cargo a los 20 millones contemplados en el Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras para este año.

