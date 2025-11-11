Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Wenceslao Arroyo y Daniel Torres Salinas

Investigadores de la UGR y del centro INGENIO reivindican en Nature el acceso público a la ciencia

Daniel Torres Salinas y Wenceslao Arroyo, de la UGR y de INGENIO respectivamente, firman una carta que destaca el modelo español de acceso abierto como ejemplo de avance hacia las investigaciones más transparentes y participativas

Ideal

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:09

Comenta

Depositar los artículos científicos en un archivo de acceso público es un procedimiento gratuito para los investigadores que fomenta la proximidad de la ciencia y ... el conocimiento. El profesor de la UGR Daniel Torres Salinas ha firmado una carta en la prestigiosa revista Nature, junto a Wenceslao Arroyo Machado (del centro INGENIO CSIC-UPV), reivindicando esta práctica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  3. 3 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  4. 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  5. 5 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  6. 6 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  7. 7 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  8. 8 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  9. 9 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  10. 10 La DGT confirma los vehículos que se libran de pasar la ITV para siempre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Investigadores de la UGR y del centro INGENIO reivindican en Nature el acceso público a la ciencia

Investigadores de la UGR y del centro INGENIO reivindican en Nature el acceso público a la ciencia