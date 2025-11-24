Un investigador de la UGR participa en un proyecto del Instituto de Investigación del Hospital del Mar dotado con casi un millón de euros por la Fundación la Caixa

Daniel Lo Re, investigador y docente del departamento de Química Farmacéutica y Orgánica de la UGR, participa en un proyecto liderado por el Instituto de ... Investigación del Hospital del Mar, de Barcelona, que busca nuevas estrategias terapéuticas a partir de avances en el conocimiento del entorno tumoral en cáncer colorrectal. El poryecto, encabezado por el doctor Alexandre Calon, coordinador del Grupo de Investigación traslacional en microentorno tumoral de la institución catalana, es uno de los seleccionados en la última convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación «la Caixa». La propuesta recibirá cerca de un millón de euros para intentar encontrar soluciones al reto de la resistencia al tratamiento en este tipo de tumores.

Se trata de un proyecto que analizará el entorno del tumor, en concreto los fibroblastos, y su papel en la protección de las células cancerosas. Para hacerlo, los investigadores crearán un mapa detallado de los tumores antes y después del tratamiento, que se combinará con imágenes avanzadas y análisis genéticas para mostrar su comportamiento y respuesta. También se utilizarán pequeños tumores cultivados en laboratorios a partir de muestras de pacientes. Además de la institución líder y la Universidad de Granada, en el estudio participan investigadores de la Universidad de Oviedo y del Consorcio para la Explotación del Centro Nacional de Análisis Genómica (CNAG) de Barcelona.

El objetivo final es desarrollar herramientas que ayuden los médicos y médicas a escoger el tratamiento más adecuado para cada paciente y diseñar nuevas terapias más precisas y con menos efectos secundarios.

En total, la presente edición de la convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación la Caixa ha seleccionado 34 proyectos entre las más de 700 propuestas presentadas, con una cantidad total de ayudas que alcanza los 26 millones de euros.