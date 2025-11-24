Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un investigador de la UGR participa en un proyecto del Instituto de Investigación del Hospital del Mar dotado con casi un millón de euros por la Fundación la Caixa

La investigación del centro barcelonés busca encontrar nuevas estrategias terapéuticas a partir de mejoras en el conocimiento del entorno tumoral en cáncer colorrectal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:56

Daniel Lo Re, investigador y docente del departamento de Química Farmacéutica y Orgánica de la UGR, participa en un proyecto liderado por el Instituto de ... Investigación del Hospital del Mar, de Barcelona, que busca nuevas estrategias terapéuticas a partir de avances en el conocimiento del entorno tumoral en cáncer colorrectal. El poryecto, encabezado por el doctor Alexandre Calon, coordinador del Grupo de Investigación traslacional en microentorno tumoral de la institución catalana, es uno de los seleccionados en la última convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación «la Caixa». La propuesta recibirá cerca de un millón de euros para intentar encontrar soluciones al reto de la resistencia al tratamiento en este tipo de tumores.

