Un investigador de la UGR organiza un 'Paseo Sonoro' por Madrid para medir su contaminación acústica 'Paseo sonoro' reciente realizado en Granada. / UGR El profesor de Física Aplicada Jerónimo Vida coordina el Grupo de Expertos en Contaminación Acústica de la Fundación CONAMA, que esta semana celebra en Madrid el Congreso Nacional de Medio Ambiente, en el que se enmarca esta actividad R. I. GRANADA Lunes, 26 noviembre 2018, 12:19

El profesor del departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada Jerónimo Vida Manzano coordina el Grupo de Expertos en Contaminación Acústica de la Fundación CONAMA, organización española, independiente y sin ánimo de lucro que promueve el intercambio de conocimiento en pos del desarrollo sostenible. En este grupo multidisciplinar participan expertos en urbanismo y arquitectura, ingenieros de sonido, tecnólogos y gestores de calidad ambiental de administraciones diversas.

Esta semana, del 26 al 29 de noviembre, la Fundación CONAMA celebra en Madrid el Congreso Nacional de Medio Ambiente, en la que el profesor de la UGR coordina la sesión técnica sobre ruido denominada «Espacios acústicos en la ciudad del siglo XXI: del ruido al sonido, más allá del decibelio», que se celebrará el miércoles 28 de noviembre, durante toda la mañana (de 9.30 a 14.00).

En ella, el profesor Vida abordará los últimos avances en investigación del paisaje sonoro y se basa en la evidencia de que las molestias por ruido no dependen solo del volumen, sino también del tipo de sonidos y cómo son interpretados por los ciudadanos. Los planificadores pueden plantear diseños urbanísticos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos modulando esas señales sonoras.

¿Cómo nos afecta el ruido urbano? ¿Qué sonidos son los más molestos? ¿Depende del volumen o también del tipo de estímulo? ¿Podemos diseñar ciudades que 'suenen' de una forma agradable? Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán en esta sesión técnica, cuyo objetivo es presentar los últimos estudios realizados para la caracterización de espacios acústicos urbanos desde la perspectiva del «paisaje sonoro» (soundscape), que se fundamenta no sólo en la parte física del sonido, sino también en la parte subjetiva, es decir, en cómo las personas interpretan y reaccionan ante los estímulos sonoros.

«¿Por qué los 70 u 80 decibelios que puede generar una fuente de agua, o el bullicio que hay en un mercado no molestan y los mismos decibelios de un coche sí lo hacen?», se pregunta Jerónimo Vida. Hasta ahora la prevención y control del ruido se basa en soluciones técnicas, es decir, en bajar decibelios, pero hay una cuestión a la que no se le ha dado la importancia necesaria y es que no todo es cuestión de nivel sonoro; interviene también la percepción e interpretación ciudadana del ambiente acústico«, continúa el coordinador del grupo de trabajo de Conama.

El trabajo convencional de gestión de la contaminación acústica sigue siendo necesario y por ello se hacen mapas de ruido, planes de acción, se ponen barreras, se impulsan cambios de hábitos y se lleva a cabo un control sobre las fuentes de emisión de ruido«, explica Jerónimo Vida. Pero todo esto hay que complementarlo con otro tipo de estudios, saber cómo lo percibe y lo interpreta la ciudadanía, es decir, estudiar el sound scape, el paisaje sonoro o ambiente acústico, añade.

Desde hace unos 10 años, explica Jerónimo Vida, hay grupos de expertos y ciudades trabajando en el campo del paisaje sonoro, es decir, intentando medir de la forma más científica posible una serie de elementos subjetivos. «Para ello hay que preguntar a las personas, hacer cuestionarios y trabajos experimentales. Lo ideal es pasear. El paseo sonoro es la herramienta fundamental en este ámbito de estudio. Para ello cogemos a un grupo de personas, hacemos un recorrido por la ciudad, paramos en distintos puntos, escuchamos y cuando los sujetos tienen clara cuál es su sensación la trasladan al cuestionario. Así tenemos un registro de la percepción subjetiva mientras que a la vez con un sonómetro medimos los parámetros acústicos objetivos», explica el experto.

El grupo de trabajo realizará uno de estos paseos sonoros durante Conama 2018, como parte de la sesión técnica del miércoles. Dicho Paseo Sonoro por el centro de Madrid se celebrará mañana martes, 27 de noviembre, a partir de las 12 horas, y estará liderado por la experta internacional en la materia Dr. Antonella Radicchi (PhD, RA, MArch).

Se trata de una experiencia práctica sobre cómo hacer una valoración cualitativa de los ambientes sonoros, empleando para ello mediciones físicas del sonido y encuestas de percepción subjetiva a las personas participantes. La iniciativa pretende obtener información para emplearla en el diseño de ciudades más amigables. «El objetivo siempre es la gente, reducir el ruido para mejorar su calidad de vida, ampliando la información en un punto que es débil: cómo perciben las personas el sonido en la ciudad», afirma el profesor Vida.

Según el coordinador del grupo de trabajo, el sonido urbano puede llegar a ser un recurso y no una forma de contaminación si además de gestionarse adecuadamente se promueve el desarrollo de espacios tranquilos «caracterizados no por sus bajos niveles acústicos sino por sus adecuados niveles sonoros». Se trata de una herramienta para técnicos y responsables políticos que deben tener en cuenta la forma en la que el ambiente acústico es percibido e interpretado por la población. Sólo así será posible diseñar espacios acústicos urbanos tranquilos.

Según Jerónimo Vida, contando con información relevante sobre los paisajes sonoros, los urbanistas pueden trabajar junto a ambientólogos, físicos, psicólogos ambientales e ingenieros para diseñar el urbanismo de una zona no solo atendiendo a cuestiones de edificabilidad sino también al sound planning. Hay pequeños matices, como la estructura de plazas o edificios, la creación de barreras de vegetación o la introducción de elementos acuáticos que cambian por completo la percepción sonora de un espacio, de forma que lo que antes era ruido ahora se transforma en un sonido agradable para las personas.