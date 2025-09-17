Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Inauguración del Encuentro Científico Internacional 'Carlos V, la emperatriz Isabel y Granada'

Durante los días 18 y 19 de septiembre, y como preámbulo a la conmemoración del V centenario de la UGR, diversos especialistas reflexionan sobre la visita imperial que convirtió a Granada en cabeza de la monarquía

Ideal

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:00

Este jueves, 18 de septiembre, se inaugura el Encuentro Científico Internacional Carlos V, la emperatriz Isabel y Granada, que se celebra en el Palacio de Carlos V, organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife junto con la Universidad de Granada. El encuentro cuenta con la coordinación científica de los catedráticos de la UGR, Rafael López Guzmán, de Historia del Arte, y Francisco Sánchez-Montes González, de Historia Moderna.

La actividad sirve de preámbulo a la futura conmemoración, en 2026, del Quinto Centenario de la estancia en Granada de Carlos V con la emperatriz Isabel de Portugal y de la Fundación de la Universidad de Granada. El encuentro se articula mediante una serie de contribuciones científicas, contando con el concurso de acreditados especialistas, pertenecientes a diversas áreas y disciplinas universitarias, para realizar en el encuentro una reflexión sobre la transcendencia del hecho de aquella visita imperial que convirtió a Granada en cabeza de la monarquía y principal ciudad de la Europa de su tiempo.

En el seminario participan destacados especialistas internacionales, como son la profesora Mafalda Soares da Cunha (Universidad de Evora, Portugal) y el profesor Friedrich Edelmayer (Universidad de Viena, Austria); quienes se unen a procedentes de diversas instituciones españolas, caso de Miguel Ángel de Bunes Ibarra (Instituto de Historia. CSIC, Madrid), de Inmaculada Rodríguez Moya (Universidad Jaume I, Castellán) y de Miguel Morán Turina (Universidad Complutense de Madrid). Además, participan investigadores de la propia Universidad de Granada: los profesores Antonio Jiménez Estrella, Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, José Policarpo Cruz Cabera y Juan Varo Zafra, junto con la profesora Inmaculada Arias de Saavedra Alías, quien cierra la actividad.

Para los asistentes inscritos está prevista realizar una visita a La Casa Real de la Alhambra (las estancias de Carlos V) conducida por especialistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  2. 2 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  3. 3 Las obras de la autovía entre Granada y Atarfe cortarán parcialmente la A-92G este jueves
  4. 4 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel
  5. 5 Muere Robert Redford a los 89 años
  6. 6 El chef tras el exitoso menú universitario de la UGR: así prepara 1.200 comidas al día
  7. 7

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  8. 8 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»
  9. 9 Trasladan al archivo al agente investigado por presunta violencia machista
  10. 10

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Inauguración del Encuentro Científico Internacional 'Carlos V, la emperatriz Isabel y Granada'

Inauguración del Encuentro Científico Internacional &#039;Carlos V, la emperatriz Isabel y Granada&#039;