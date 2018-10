La UGR inaugura un laboratorio en el que se pueden hacer todo tipo de objetos

Un anillo. Una bandeja de madera. Una pastilla. Un vinilo. Una maqueta. Casi cualquier cosa que se puede imaginar se puede hacer en MakerSpace, que está considerado como el primer Laboratorio de Fabricación y Prototipado de Granada. Ha abierto sus puertas en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada (UGR) y cuenta con maquinaria innovadora que permitirá transferir conocimiento, investigar y formar a los futuros arquitectos.

La maquinaria que hay en el laboratorio del campo del Príncipe ha costado más de doscientos mil euros. Se ha hecho con un gran esfuerzo por parte del centro y de los departamentos. Cuenta, por ejemplo, con cuatro impresoras 3D, una fresadora pequeña y otra grande, una máquina de cortado con láser, otra de cortado de vinilo y esperan que llegue pronto una prensa de vacío.

El nuevo laboratorio se puede calificar como una copistería o reprografía del siglo XXI. En sus instalaciones no se fotocopian apuntes, pero sí se hacen prototipos de casi cualquier cosa. Toda persona que vaya con un fichero podrá imprimir su idea. Las puertas de este nuevo e innovador espacio están abiertas a los universitarios, en los que no faltan los grupos de investigación; así como al resto de la sociedad, particulares, empresas, profesionales, entre otros. Esperan, por ejemplo, que lleguen empresas con proyectos para poder trabajar a través de investigaciones y colaboraciones. En este laboratorio se implementará una parte importante de investigación y experimentos con nuevos materiales y diseños de todo tipo en el campo de la Arquitectura, que es muy amplio. Ofrecen la posibilidad de prototipado de objetos, arquitecturas así como entornos mediante el uso de herramientas digitales de gran potencia.

«Cualquier cosa»

La rectora Pilar Aranda y el director de la Escuela de Arquitectura, José María Manzano, estuvieron en el acto de inauguración acompañados por varios miembros de la comunidad universitaria. El profesor Francisco Javier Fernández, director del MakerSpaceUGR, fue el encargado de explicar lo que están haciendo y lo que tienen previsto para seguir creciendo. «Aquí se puede hacer casi cualquier cosa», destacó José María Manzano, que se mostró entusiasmado de que después de muchos años este laboratorio haya podido ponerse en funcionamiento. Anotó que se podrá experimentar con materiales y a través de la investigación seguir creciendo y conseguir transferir ese conocimiento a la sociedad. Asimismo, hizo referencia a como en un espacio histórico, como es la sede de la Escuela de Arquitectura que anteriormente fue Hospital Militar, se dan la mano lo tradicional y la innovación con un centro de trabajo como el inaugurado este miércoles. La tecnología más puntera en una zona antigua, como es el Realejo, se dan la mano. «La Universidad está en la sociedad. La Universidad no es una burbuja», defendió Manzano.

Aranda subrayó como se está consolidando la Escuela de Arquitectura, que este año cumple 25 años de existencia. Con este nuevo espacio docente, científico y de trabajo material, la rectora, dijo que la escuela granadina se suma a otras universidades europeas donde funcionan estos servicios experimentales. Puso de manifiesto la importancia de abrir los laboratorios a la sociedad. Para hoy, jueves día 18, han organizado una jornada de puertas abiertas para que se pueda visitar el nuevo laboratorio. El horario para ir al MakerSpace se ha fijado de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 19.00 horas, en la Escuela de Arquitectura (Campo del Príncipe).

Tecnología

Este laboratorio cuenta con cortadora-grabadora láser, impresoras 3D, fresadora y torno CNC de precisión, fresadora CNC de gran formato, plotter de corte, prensa de vacío, escáner 3D de precisión, equipo de sublimación para transfer, equipo de aerografía, y herramientas y maquinaria eléctrica de taller hardware y software de diseño y lanzamiento.

El director del MakerSpaceUGR, Francisco Javier Fernández, explicó que «al igual que los ordenadores, las máquinas CNC se han escalado, esto es, se han adaptado a todo tipo de trabajos, usos y economías. Hoy, es fácil y poco cotoso realizar un prototipo de cualquier cosa para, una vez ajustado y verificado, pasar a ser fabricado por partes y proceder posteriormente a su ensamblaje en el garaje de tu casa o en la misma casa o terreno del usuario final. Esto es posible porque el diseño y las especificaciones concretas de los objetos son distribuidos en forma de archivo digital; y ordenadores y máquinas comparten el mismo lenguaje». Y añade que «hoy, el bricolaje y la fabricación de bienes de consumo comparten los mismos procedimientos. Se ha aproximado tanto al Do It Yourself que se dice que la fabricación se ha democratizado».

El profesor al frente del laboratorio detalló que cualquier persona podrá ir con su fichero y obtener el prototipo. Son precios públicos los aprobados para este servicio (suelen ser más económicos que en otras estancias). En este espacio podrán perfeccionar lo que quieran hacer. Además, pondrán obtener piezas para después juntarlas y hacer lo que quieran.

Fernández avanzó que formarán a universitarios para que sepan utilizar las máquinas. En la actualidad están haciendo un curso para quince estudiantes. Dijo, por ejemplo, que como la fresadora grande que hay en el laboratorio del Realejo «no hay otra igual en Granada».

Las máquinas ya están imprimiendo (en 3D y en todo tipo de material, salvo el metálico) para que las nuevas tecnologías de fabricación se integren en la enseñanza universitaria, la investigación y la transferencia. La misión última del laboratorio es «ayudar a entender e incentivar los procesos de creación asociados a las herramientas de fabricación contemporáneas. Por ello, está llamado a ser un espacio abierto, multidisciplinar, posibilitador y generador de experiencias y conocimientos».

Los profesores y técnicos al frente del laboratorio, como se ha indicado, están ya formando a los nuevos 'makers' en el uso de las herramientas de fabricación contemporáneas.