Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El iMUDS organiza el seminario sobre la ciencia al servicio del rendimiento deportivo y la salud

Será el jueves 6 de noviembre, de 18:30 a 20:00 horas

Ideal

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:52

Comenta

El Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS) de la Universidad de Granada convoca el seminario «Del laboratorio al podio: la ciencia al servicio del ... rendimiento deportivo y la salud», que se celebrará el próximo jueves 6 de noviembre, de 18:30 h a 20:00 h, en modo presencial en la sala docente del iMUDS y también en modalidad online. El seminario quiere servir para transferir el conocimiento desde el laboratorio al campo de entrenamiento, promoviendo un enfoque de rendimiento sostenible y salud integral para los atletas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  4. 4 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  5. 5 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  6. 6

    Apuñalan a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol
  7. 7 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  8. 8 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  9. 9 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  10. 10 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El iMUDS organiza el seminario sobre la ciencia al servicio del rendimiento deportivo y la salud

El iMUDS organiza el seminario sobre la ciencia al servicio del rendimiento deportivo y la salud