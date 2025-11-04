El iMUDS organiza el seminario sobre la ciencia al servicio del rendimiento deportivo y la salud
Será el jueves 6 de noviembre, de 18:30 a 20:00 horas
Ideal
Martes, 4 de noviembre 2025, 10:52
El Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (iMUDS) de la Universidad de Granada convoca el seminario «Del laboratorio al podio: la ciencia al servicio del ... rendimiento deportivo y la salud», que se celebrará el próximo jueves 6 de noviembre, de 18:30 h a 20:00 h, en modo presencial en la sala docente del iMUDS y también en modalidad online. El seminario quiere servir para transferir el conocimiento desde el laboratorio al campo de entrenamiento, promoviendo un enfoque de rendimiento sostenible y salud integral para los atletas.
Por ello, este encuentro pone el foco en la colaboración entre ciencia y deporte de élite, tomando como referencia el trabajo interdisciplinar que ha acompañado a María Pérez, doble campeona del mundo de marcha atlética. Se analizará cómo los avances en fisiología, biomecánica y entrenamiento permiten transformar el talento y el esfuerzo en resultados deportivos de máximo nivel.
Durante la jornada se presentarán las siguientes ponencias: Hipoxia 2.0: tecnología y altitud al servicio del rendimiento, a cargo de Belén Feriche; La ciencia del gesto: técnica y rendimiento en la marcha atlética, presentada por Francisco Mula; Bases fisiológicas del alto rendimiento deportivo: María Pérez, de niña a doble campeona del mundo, a cargo de Jesús Rodríguez Huertas.
La sesión terminará con la conferencia de Jacinto Garzón, entrenador olímpico y de María Pérez, titulada Del conocimiento a la pista: integrar la ciencia para ganar, en la que se abordará cómo aplicar el conocimiento científico en el entrenamiento diario.
Las inscripciones ya están abiertas a través de formulario online, con opción de asistencia presencial o por videoconferencia en este enlace: https://forms.gle/rLSFMEXPURSzBHYy5
